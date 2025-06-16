Глава «Почты России» рассказал о сроках восстановления ее экономики

«Почта России» рассчитывает выйти в прибыль в 2026 году за счет принятия правительством пакета регуляторных мер, направленных на поддержку компании. Об этом в интервью РБК рассказал глава предприятия Михаил Волков

Михаил Волков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Почта России» сможет восстановить финансовое состояние и приступить к достижению целей ее стратегии в 2026 году, если в середине этого года удастся принять пакет регуляторных мер, который сейчас находится в правительстве. Ранее планировалось реализовать инициативы в первом квартале текущего года, успешная реализация которых могла бы позволить компании выйти в прибыль уже в 2025 году, рассказал в интервью РБК глава «Почты» Михаил Волков. По его словам, сейчас компания находится в ожидании этих мер.

«Почта России» убыточна с 2022 года. В сентябре 2023-го спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о финансовой дыре в «Почте России» и отметила, что компания при этом не принимает меры для решения проблемы. Глава «Почты» связывал непростое финансовое положение с тем, например, что около 27 тыс. почтовых отделений находятся в сельских и удаленных населенных пунктах, большинство из которых несут «исключительно социальную миссию» и не приносят доходов.

В начале апреля Минцифры представило проект мер поддержки «Почты России», предлагающий:

наделить компанию правом продавать лекарственные препараты в своих отделениях;

не платить комиссию банкам при приеме электронных платежей;

направлять платежки ЖКХ через собственную информационную систему и через портал госуслуг;

оптимизировать график работы отделений;

привлекать физических и юридических лиц для обработки и доставки товаров электронной торговли;

наделить «Почту» статусом информационной системы, чтобы пересылать почтовые отправления в электронной форме;

предоставить монополию по доставке писем, счетов, печатных изданий и рекламных материалов в почтовые ящики в многоквартирных домах.

Кроме того, этот же проект предлагает ввести обязанность для площадок электронной торговли обеспечить покупателям возможность покупки их товаров в любом населенном пункте России, в том числе через «Почту России».

Крупные объединения и компании при этом раскритиковали этот план регуляторной поддержки. По их оценке, принятие этих мер вызовет ряд негативных последствий для бизнеса — от роста тарифов на ЖКХ до повышения цен на маркетплейсах.

Финансовые показатели «Почты России» демонстрируют существенное улучшение, указывает Волков. По итогам 2023 года компания сократила убыток в четыре раза и уменьшила долг на 13,5%, или 18 млрд руб. Компания завершает второй год подряд с операционной прибылью.

Программа оптимизации позволила за два года сократить расходы более чем на 70 млрд руб. с учетом отраслевой инфляции. При этом компания инвестировала 17 млрд руб. в фонд оплаты труда, а рост производительности труда за два года достиг рекордных 35%. Кроме того, компании удалось восстановить работу более 900 ранее закрытых сельских отделений.

Регуляторные решения в отношении предприятия стали предметом обсуждения на стратегической сессии под руководством главы правительства Михаила Мишустина. Глава компании отметил, что многие участники, включая представителей бизнеса и власти, были удивлены отсутствием государственных дотаций для «Почты России». По его словам, существующее регуляторное бремя требует существенной корректировки.