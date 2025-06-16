 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Глава «Почты России» рассказал о сроках восстановления ее экономики

Сюжет
Эксклюзивы РБК
«Почта России» рассчитывает выйти в прибыль в 2026 году за счет принятия правительством пакета регуляторных мер, направленных на поддержку компании. Об этом в интервью РБК рассказал глава предприятия Михаил Волков
Михаил Волков
Михаил Волков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Почта России» сможет восстановить финансовое состояние и приступить к достижению целей ее стратегии в 2026 году, если в середине этого года удастся принять пакет регуляторных мер, который сейчас находится в правительстве. Ранее планировалось реализовать инициативы в первом квартале текущего года, успешная реализация которых могла бы позволить компании выйти в прибыль уже в 2025 году, рассказал в интервью РБК глава «Почты» Михаил Волков. По его словам, сейчас компания находится в ожидании этих мер.

Читайте интервью с главой «Почты России» в подписке РБК.

Глава «Почты России»: «Не надо поддерживать, нужно дать зарабатывать»
Подписка на РБК
Михаил Волков

«Почта России» убыточна с 2022 года. В сентябре 2023-го спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о финансовой дыре в «Почте России» и отметила, что компания при этом не принимает меры для решения проблемы. Глава «Почты» связывал непростое финансовое положение с тем, например, что около 27 тыс. почтовых отделений находятся в сельских и удаленных населенных пунктах, большинство из которых несут «исключительно социальную миссию» и не приносят доходов.

В начале апреля Минцифры представило проект мер поддержки «Почты России», предлагающий:

  • наделить компанию правом продавать лекарственные препараты в своих отделениях;
  • не платить комиссию банкам при приеме электронных платежей;
  • направлять платежки ЖКХ через собственную информационную систему и через портал госуслуг;
  • оптимизировать график работы отделений;
  • привлекать физических и юридических лиц для обработки и доставки товаров электронной торговли;
  • наделить «Почту» статусом информационной системы, чтобы пересылать почтовые отправления в электронной форме;
  • предоставить монополию по доставке писем, счетов, печатных изданий и рекламных материалов в почтовые ящики в многоквартирных домах.

Кроме того, этот же проект предлагает ввести обязанность для площадок электронной торговли обеспечить покупателям возможность покупки их товаров в любом населенном пункте России, в том числе через «Почту России».

Крупные объединения и компании при этом раскритиковали этот план регуляторной поддержки. По их оценке, принятие этих мер вызовет ряд негативных последствий для бизнеса — от роста тарифов на ЖКХ до повышения цен на маркетплейсах.

Финансовые показатели «Почты России» демонстрируют существенное улучшение, указывает Волков. По итогам 2023 года компания сократила убыток в четыре раза и уменьшила долг на 13,5%, или 18 млрд руб. Компания завершает второй год подряд с операционной прибылью.

Программа оптимизации позволила за два года сократить расходы более чем на 70 млрд руб. с учетом отраслевой инфляции. При этом компания инвестировала 17 млрд руб. в фонд оплаты труда, а рост производительности труда за два года достиг рекордных 35%. Кроме того, компании удалось восстановить работу более 900 ранее закрытых сельских отделений.

Регуляторные решения в отношении предприятия стали предметом обсуждения на стратегической сессии под руководством главы правительства Михаила Мишустина. Глава компании отметил, что многие участники, включая представителей бизнеса и власти, были удивлены отсутствием государственных дотаций для «Почты России». По его словам, существующее регуляторное бремя требует существенной корректировки.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия

Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»

Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы

Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных

Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео

Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран

Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США

С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира

Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александр Ситюков Александр Ситюков
При участии
Ирина Парфентьева, Анна Балашова
«Почта России» регулирование господдержка предприятий Михаил Волков
Материалы по теме
«Почта России» рассказала о найденных Счетной палатой «болевых точках»
Экономика
Власти предложили разрешить «Почте России» торговать лекарствами
Технологии и медиа
ВТБ выкупил Почта Банк целиком
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Отделение посольства США в Тель-Авиве пострадало от ракетных ударов Ирана Политика, 09:34
В «Почте России» рассказали, на вайб каких поколений ориентируются Технологии и медиа, 09:33
Орешкин заявил, что российской экономике нужен «шаг не вперед, а вверх» Экономика, 09:31
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
Как тарифная война США может помочь сотрудничеству ЕАЭС с АСЕАН Политика, 09:25
Гуру не справится: кого точно не стоит назначать руководителем проектаПодписка на РБК, 09:20
Bloomberg сообщил о страхе бесконечной войны с Ираном в Израиле Политика, 09:20
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Многократный чемпион мира по мотогонкам на льду погиб в Башкирии Спорт, 09:14
КСИР пообещал продолжать операции против Израиля до полного уничтожения Политика, 09:07
Конфликт Израиля и Ирана. Главное Политика, 09:07
5 шагов к зумерам: как не потерять клиентов поколения Z и АльфаПодписка на РБК, 09:02
Глава «Почты России» рассказал о сроках восстановления ее экономики Технологии и медиа, 09:00
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 в Канаде Политика, 08:57
Губернатор рассказал о последствиях атаки на Орел Политика, 08:54