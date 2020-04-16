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Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты

Глава АНО «Платформа НТИ» предложила вице-премьеру Андрею Белоусову поддержать 25 медицинских проектов для борьбы с коронавирусом. Даже если правительство согласится, их эффективность еще предстоит подтвердить, указали эксперты
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Созданная для развития Национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией. Об этом РБК рассказал гендиректор АНО и спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Среди предложенных проектов:

  • высокочувствительные тест-системы для выявления коронавируса от Медико-биологического союза;
  • запуск в России производства фавипиравира — препарата, одобренного в Китае для использования пациентами с COVID-19 в тяжелом состоянии (компания «Химрар»);
  • браслет производства «Хилби» для дистанционного мониторинга людей, находящихся на карантине;
  • «умные» очки для персонала медицинских учреждений от Центра НТИ ДВФУ по VR/AR (virtual reality и augmented reality, виртуальная и дополненная реальности. — РБК), которые позволят врачам удаленно взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени, имея при этом свободные руки;
  • устройство локальной дезинфекции коронным разрядом «Брейн Бит» и др.

Что такое НТИ

НТИ — государственная программа мер по формированию новых рынков в России. В рамках НТИ реализуется несколько «дорожных карт», в том числе «Хелснет» — развитие рынка персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, обеспечивающих рост продолжительности жизни, а также получение новых эффективных средств профилактики и лечения различных заболеваний. С 2016 года в рамках дорожной карты «Хелснет» «Фонд содействию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (фонд Бортника) выделил 1,2 млрд руб. 70 проектам, а Российская венчурная компания (РВК) — 256 млн руб. четырем проектам.

По словам Дмитрия Пескова, с учетом того, что коронавирус распространяется сетевым способом, для борьбы с ним недостаточно разработать 3-4 новых препарата, нужно перепроектировать систему здравоохранения, она тоже должна стать сетевой. «Нам нужно, чтобы система понимала, что человек заболел, даже если сам он этого еще не осознал. COVID-19 часто начинается бессимптомно, а затем происходит резкое ухудшение состояния. В этом смысле, например, браслет «Хилби» позволит врачу удаленно определить самочувствие находящегося на карантине человека и в случае необходимости вызвать скорую помощь», — говорит Песков.

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Кроме того, необходимо разработать эффективные вакцины, препараты для лечения осложнений, вызванных вирусом. «Существующие системы тестирования не дают однозначной картины, медицинский персонал ставит диагноз по снимкам компьютерной томографии. В НТИ есть прототипы систем, основанных на искусственном интеллекте, которые помогают расшифровывать снимки», — отметил Песков. Несколько предложенных проектов связаны с внедрением нейроассистентов и чат-ботов, чтобы помочь властям и медицинским учреждениям справиться с ростом количества обращений от граждан.

Песков пояснил, что в отправленный первому вице-премьеру список попали как готовые решения, которые государство может рекомендовать применять сразу, так и те, которые находятся на стадии прототипа, и для запуска производства которых требуется снятие регуляторных барьеров или дополнительные инвестиции.

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Из 25 предложенных правительству проектов дополнительное финансирование для реализации необходимо как минимум четырем. Речь идет о сумме в 145-165 млн руб. Но, например, для запуска производства фавипиравира необходимо провести регистрационные доклинические, клинические исследования и обеспечить ускоренную регистрацию в России. В случае поддержки препарат будет доступен для клинических исследований эффективности на пациентах с COVID-19 в мае, а в течение года будет произведено 600 тыс. упаковок.

Представитель Андрея Белоусова не ответил на запрос РБК на момент публикации.

Эксперт Центра научного консультирования, бывший государственный эксперт Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Равиль Ниязов по просьбе РБК ознакомившийся с перечнем предложенных правительству проектов, отметил, что в описании многих из них отсутствует конкретика, не понятно, насколько достижимы и реализуемы заявленные свойства.

Что думают эксперты о предложенных проектах, читайте в материале РБК PRO

Авторы: Анна Балашова, Егор Губернаторов
Теги: коронавирус, НТИ, новые технологии, Андрей Белоусов
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