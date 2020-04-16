Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты

Глава АНО «Платформа НТИ» предложила вице-премьеру Андрею Белоусову поддержать 25 медицинских проектов для борьбы с коронавирусом. Даже если правительство согласится, их эффективность еще предстоит подтвердить, указали эксперты

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Созданная для развития Национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией. Об этом РБК рассказал гендиректор АНО и спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Среди предложенных проектов:

высокочувствительные тест-системы для выявления коронавируса от Медико-биологического союза;

запуск в России производства фавипиравира — препарата, одобренного в Китае для использования пациентами с COVID-19 в тяжелом состоянии (компания «Химрар»);

браслет производства «Хилби» для дистанционного мониторинга людей, находящихся на карантине;

«умные» очки для персонала медицинских учреждений от Центра НТИ ДВФУ по VR/AR (virtual reality и augmented reality, виртуальная и дополненная реальности. — РБК), которые позволят врачам удаленно взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени, имея при этом свободные руки;

устройство локальной дезинфекции коронным разрядом «Брейн Бит» и др.

Что такое НТИ НТИ — государственная программа мер по формированию новых рынков в России. В рамках НТИ реализуется несколько «дорожных карт», в том числе «Хелснет» — развитие рынка персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, обеспечивающих рост продолжительности жизни, а также получение новых эффективных средств профилактики и лечения различных заболеваний. С 2016 года в рамках дорожной карты «Хелснет» «Фонд содействию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (фонд Бортника) выделил 1,2 млрд руб. 70 проектам, а Российская венчурная компания (РВК) — 256 млн руб. четырем проектам.

По словам Дмитрия Пескова, с учетом того, что коронавирус распространяется сетевым способом, для борьбы с ним недостаточно разработать 3-4 новых препарата, нужно перепроектировать систему здравоохранения, она тоже должна стать сетевой. «Нам нужно, чтобы система понимала, что человек заболел, даже если сам он этого еще не осознал. COVID-19 часто начинается бессимптомно, а затем происходит резкое ухудшение состояния. В этом смысле, например, браслет «Хилби» позволит врачу удаленно определить самочувствие находящегося на карантине человека и в случае необходимости вызвать скорую помощь», — говорит Песков.