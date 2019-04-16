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Chevron $146 (+21,28%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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«Ростелеком» запустил телемедицинский сервис
«Ростелеком» запустил новое приложение для онлайн-консультаций с врачами. Такие сервисы уже есть у других крупных операторов, но пока на телемедицинские услуги нет постоянного спроса
Фото: Christoph Soeder / DPA / ТАСС

Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России «Ростелеком» вместе с разработчиком телемедицинских сервисов «Мобильные медицинские технологии» (ММТ) запустили в пилотную эксплуатацию платформу «Ростелеком Здоровье», с помощью которой пользователи смогут получать медицинские консультации через приложение или сайт zdorovye.rt.ru. Об этом РБК рассказали представители «Ростелекома» и ММТ.

«Ростелеком» до недавнего времени делал ставку на оказание услуг связи, доступа в интернет, а также развивал ИТ-бизнес. Но в марте 2018 года компания объявила, что в 2018-2022 годах планирует запустить новую платформенную бизнес-модель по примеру таких компаний, как Apple, Amazon, Facebook и др. Оператор намерен создавать интерфейс цифровых платформ для «умного» дома, «умной» одежды, цифрового здравоохранения, промышленного интернета, дронов. Трансформация, по оценкам «Ростелекома», должна увеличить выручку компании до более чем 375 млрд руб. к 2022 году (по итогам 2018 года показатель равнялся 320,2 млрд руб.).

Инвестиции в проект компании не раскрывают. Директор офиса перспективных цифровых продуктов «Ростелекома» Кирилл​ Брылев указал, что в масштабах «Ростелекома» они были небольшими и пошли в основном на разработку цифровых решений — мобильного приложения, сайта, поддерживающих бизнес-процессов, а также на продвижение и маркетинг. «Стоит отметить, что для нас это пилотный проект, который имеет свою stop-loss модель, то есть если в течение определенного времени не будут достигнуты определенные операционные и финансовые результаты, то проект будет свернут», — сказал Брылев.

По словам Брылева, в проекте компания сначала будет ориентироваться не на количество пользователей, а на поиск эффективной бизнес-модели. «На этапе пилотной эксплуатации это могут быть тысячи клиентов, но после пилота мы видим потенциал в десятки тысяч пользователей», — сказал он. Брылев считает, что одна из проблем онлайн-услуг — низкое доверие со стороны пользователей, но бренд такой крупной компании как «Ростелеком» должен снять недоверие.

По итогам 2018 года у «Ростелекома» было порядка 17,4 млн абонентов местной фиксированной связи, еще 13 млн пользователей услуг интернет-доступа, 10,2 млн пользователей платного телевидения, а также 1,2 млн абонентов мобильной связи.

О перспективах проекта — в материале РБК Про.

Авторы: Евгения Баленко, Ольга Дубравицкая
Теги: «Ростелеком», телемедицина
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