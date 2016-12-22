Власти выделят новые частоты для скоростного интернета в самолетах

Власти России намерены разрешить использование новых частот для спутниковой связи на борту самолетов, морском, железнодорожном и другом транспорте. Это будет выгодно авиакомпаниям, которые смогут увеличить доходы, говорят эксперты

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​В ближайшее время в России станет возможно использование новых частот для организации спутниковой связи на воздушном, железнодорожном, морском и автотранспорте. Речь идет о так называемом Ka-диапазоне.

В понедельник, 16 апреля, Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, который распределяет частоты в России) планирует разрешить использовать неопределенному кругу лиц полосы частот 29,5–30 ГГц (в направлении космоса) и 19,7–20,2 ГГц (в направлении Земли) для организации спутниковой связи на транспорте. Об этом говорится в проекте решения ГКРЧ. Копия документа есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердили два участника рынка спутниковой связи.

Как организован спутниковый интернет на транспорте Чтобы обеспечить спутниковую связь на борту самолета или морского судна, на него необходимо установить специальную абонентскую станцию, которая будет принимать сигнал со спутника. Она сможет раздавать интернет на устройства пассажиров через Wi-Fi. При этом услугу пассажирам оказывает сервис-провайдер, с которым заключает контракт владелец транспортного средства. Провайдер, в свою очередь, покупает емкость у оператора спутника.

В проекте решения ГКРЧ отмечается, что использовать выделенные частоты можно будет без оформления радиочастотных присвоений (разрешений на выделение конкретных номиналов частот) при соблюдении ряда условий. В частности, весь трафик, который будет формироваться абонентскими станциями, находящимися в движении и подключаемыми к геостационарным спутникам, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи. Также подобные станции не могут использоваться для построения сетей, предназначенных для обеспечения безопасности человеческой жизни. В самолетах станции смогут раздавать интернет только во время полета и не должны использоваться при взлете, заходе на посадку и посадке.

Если абонентская станция будет работать через иностранные спутники, российский оператор связи должен предоставить в Роскомнадзор соглашение с владельцем этого аппарата, согласованное с Минкомсвязи, Минобороны и ФСО, в котором оговаривается, что система не «носит разведывательного характера и не может нанести ущерб интересам личности, обществу и Российской Федерации».

Представитель пресс-службы Минкомсвязи (глава ведомства является председателем ГКРЧ) отказался комментировать проект решения комиссии, но подтвердил, что ее очередное заседание состоится 16 апреля.

Быстрый диапазон

Сейчас использование абонентских станций, находящихся в движении и работающих через геостационарные спутники, разрешено в так называемом Ku-диапазоне (10,7–18,0 ГГц). «Проблема в том, что его пропускная способность ограничена его широким использованием в многочисленных сетях спутниковой связи», — пояснил представитель пресс-службы российского оператора спутников ФГУП «Космическая связь» (ГПКС). Иными словами, этот диапазон уже перегружен, поэтому спутниковые операторы активно осваивают новые частоты.

«Ka-диапазон — это относительно новый для спутниковой связи диапазон (в коммерческих проектах он появился лет десять назад), который позволяет на порядок увеличить пропускную способность спутника, существенно снизить себестоимость передачи единицы информации и, как следствие, цену услуги для конечного потребителя», — пояснил Игорь Кот, заместитель гендиректора по маркетингу и международному бизнесу российского оператора спутников «Газпром космические системы».

По словам руководителя спутникового оператора AltegroSky Сергея Пехтерева, скорость передачи данных в Ka-диапазоне в три-четыре раза выше, чем в Ku-диапазоне: в последнем скорость передачи данных в направлении к абоненту составляет 8–10 Мбит/с, а от него — 1 Мбит/с; в Ka-диапазоне — это 20–30 и 3–6 Мбит/с соответственно.​

Wi-Fi в воздухе

Представители двух игроков в космической отрасли отметили, что в первую очередь решение ГКРЧ предназначено для воздушного транспорта, где спрос на услуги связи может оправдать высокие затраты на организацию соединения. В первую очередь от решения выиграют пассажиры зарубежных авиакомпаний, чьи самолеты пролетают над территорией России транзитом, но и отечественные компании будут внедрять эту услугу, говорит один из собеседников РБК.

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

По его словам, в краткосрочной перспективе от решения выиграют зарубежные операторы спутниковой связи, в частности предоставляющий соответствующую услугу британский Inmarsat's Global Xpress. Однако российские ГПКС и «Газпром космические системы» также планируют в будущем развивать Ka-диапазон.

Представитель ГПКС отметил, что сейчас владельцы воздушных судов не считают целесообразным организацию беспроводного интернета на борту. «Цена высокая, а зоны охвата спутников Ku-диапазона не обеспечивают непрерывного глобального покрытия, поэтому повсеместное оказание услуг спутниковой связи для самолетов не представляется возможным», — говорит он.

Игорь Кот считает, что после выделения нового диапазона частот российские авиакомпании станут более активно предлагать услугу доступа в интернет для пассажиров. «Организовать такую услугу на борту самолета до некоторого времени могли позволить себе только крупные перевозчики из-за довольно высокой стоимости передачи данных через спутник. И делали они это, как правило, на дальнемагистральных самолетах», — отметил Кот. По его словам, новый диапазон и высокая энергетика сигнала (то есть более высокие скорости передачи данных и более компактное абонентское оборудование) сделают услуги связи и доступа в интернет в движении доступными для широкого круга небольших региональных транспортных компаний.

Дешевле станут и сами абонентские станции, говорит представитель ГПКС. «Одной из отличительных особенностей систем спутниковой связи в Ка-диапазоне является сравнительно более низкая стоимость оборудования и, соответственно, доступность услуг спутникового широкополосного доступа в интернет для массового пользователя», — рассказал он.

Из российских перевозчиков доступ в интернет предлагает только «Аэрофлот». До недавнего времени на дальнемагистральных судах компания брала от $5 за 10 Мбайт интернет-трафика. В середине 2018 года «Аэрофлот» должен запустить безлимитный доступ в интернет на узкофюзеляжных самолетах Airbus 320 и 321. Для пассажиров услуга будет стоить 800 руб. на один час и 1 тыс. руб. — на весь полет, писали «Ведомости».

Как пояснил РБК источник, близкий к «Аэрофлоту», стоимость организации спутникового интернета на воздушном судне состоит из цены оборудования (установка, сертификация и обслуживание) и оплаты услуг связи провайдера. На организацию интернета на 81 воздушном судне в ближайшие три с половиной года компания потратит более $50 млн, из которых на установку и сертификацию оборудования придется свыше $45 млн, на оказание услуг связи — более $6 млн.

По оценке генерального директора консалтинговой компании Infomost Бориса Рыбака, оборудование одного самолета обходится компании в $150–200 тыс. «По крайней мере такую цену называли три-четыре года назад, когда авиаперевозчики начинали оборудовать свои суда», — отметил эксперт.

По оценке Сергея Пехтерева, стоимость оборудования одного самолета может доходить до $500 тыс.

Пехтерев отметил, что в 2017 году к интернету было подключено через спутник 2,9 тыс. пассажирских самолетов, 72 авиакомпании в мире использовали или планировали использовать спутниковый интернет. По оценке Лондонской школы экономики, оказание услуг доступа в интернет в полете может принести авиакомпаниям по всему миру дополнительную выручку в размере $0,9 млрд в 2018 году совокупно, а к 2035 году этот показатель возрастет до $30 млрд. Более половины этой суммы придется непосредственно на услугу доступа в интернет, еще $6,8 млрд авиакомпании смогут заработать на услугах электронной коммерции на борту, $6 млрд — на рекламе, а $1,4 млрд — на продаже премиального контента.

Борис Рыбак уверен, что если стоимость этой услуги станет ниже, то она будет очень востребована у перевозчиков, так как спрос со стороны пассажиров на нее есть.