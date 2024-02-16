Глава «Синема Парка» раскритиковал российское кино за отказ от 3D

Российские киностудии после ухода Голливуда экономят на технологиях и не предлагают зрителю форматы 3D и IMAX, заявил глава киносети «Формула кино» и «Синема Парк». При этом у зрителя остается запрос на «полное погружение» в кино

Алексей Васясин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российские кинопродакшены в технологическом плане находятся в точке «ноль» и не предлагают аудитории фильмов, снятых с использованием современных возможностей. Такое мнение в интервью РБК озвучил глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин.

Отечественные производители кино, по словам Васясина, с уходом голливудских студий перестали вкладываться в технологии для контента и «даже 3D не могут сделать». «А ведь когда-то они это прекрасно умели. Фильм «Сталинград» Федора Бондарчука сделан не просто в 3D, а в IMAX, а это был 2013 год», — напоминает Васясин.

Продакшены отказываются от этих опций в стремлении сократить затраты на производство, объясняет Васясин. «Сейчас все выросло в цене и с точки зрения производства, и с точки зрения демонстрации, так как зарубежное оборудование из-за курса валют и усложнившихся логистических цепочек сильно подорожало, — говорит глава объединенной киносети. — А железо — это все-таки ключевой момент».

Но необходимость производства современного с точки зрения технологий контента остается, потому что на него есть запрос аудитории, продолжает глава объединенной киносети: «Люди хотят видеть хорошие, эмоциональные технологические ленты, чтобы буквально погружаться в новые миры. Им нужны мелодрамы, трагедии, хорроры, приключенческие ленты».

У российских кинотеатров есть все возможности показывать кино в самых разных, в том числе современных, форматах — например, в IMAX и даже ScreenX, когда изображение передается на три стены, а зритель получает обзор на 270 градусов, настаивает Васясин. «Я призываю наших кинематографистов вспомнить былое и снимать в IMAX, — продолжает собеседник РБК. — Сейчас у нас стоит 29 условных «мерседесов» в гараже, а мы ездим на условных «Ладах» 2000-х годов, потому что для «мерседесов» у нас нет подходящего «бензина» в виде кино».

С точки зрения качественных сюжетов Васясин отмечает заметные улучшения в российском кинопроизводстве. «Сейчас кинематограф открыл новую золотую жилу — сказки, она тоже позитивно повлияла на общий кассовый результат», — говорит он. Причем, по мнению главы «Формулы кино» и «Синема Парка», «Чебурашка», заработавший больше 6 млрд руб., смог бы стать самым кассовым фильмом даже при сохранении конкуренции с голливудским кино.

Говоря о перспективах на 2024 год, Васясин отмечает проблему распределения репертуара. «Первый квартал до апреля—мая с выходом «Сто лет тому вперед» закрыт, здесь проблемы нет, — говорит он. — Но лето действительно будет тяжелым. Первый «Майор Гром: Чумной Доктор» в 2021 году собрал 317 млн руб. Даже если второй соберет хотя бы 500 млн руб., он не способен закрыть три летних месяца. Чтобы сделать годовую кассу 40–50 млрд руб., сборы июня—августа должны быть хотя бы на уровне 2–2,5 млрд руб. ежемесячно. Пока мы даже половины этой суммы не ожидаем, но время покажет. Есть весна, возможно, что-то получится перепланировать».