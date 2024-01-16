Разработчики назвали дату выхода «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля»

Скриншот из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 (Фото: stalker2.com)

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl («Сердце Чернобыля») выйдет 5 сентября 2024 года — дата окончательная, сообщила украинская студия GSC Game World.

Разработчики также опубликовали на своем YouTube-канале 30-секундный тизер. Релиз шутера состоится на ПК и Xbox Series X/S. На игру уже можно оформить предзаказ: в Steam цена составляет порядка 3,5 тыс. руб., однако купить игру в России официально нельзя.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — шутер от первого лица с элементами хоррора. Главный герой — охотник за артефактами в постапокалиптической Чернобыльской зоне отчуждения. После официального релиза разработчики пообещали добавить многопользовательский режим с помощью бесплатного обновления.

Релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 фанаты ждут уже более 14 лет. Впервые анонсированная еще в 2009-м разработка проекта неоднократно останавливалась и переносилась. Изначально игра S.T.A.L.K.E.R. 2 должна была выйти в апреле 2022 года — об этом сообщалось в первом официальном трейлере проекта, показанном на конференции Electronic Entertainment Expo.

Однако после этого разработчики извинились перед игроками и попросили дополнительные семь месяцев на доработку игры, перенеся дату релиза на 8 декабря 2022 года. С началом спецоперации на Украине работа над «Сердцем Чернобыля» остановилась совсем, а премьеру с 8 декабря 2022 года передвинули на 2023 год. Но 24 августа 2023 года на выставке Xbox Gamescom дату релиза вновь перенесли — на этот раз на первый квартал 2024 года.

События второй части развернутся спустя десять лет после финала игры «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти». Главным героем станет сталкер по прозвищу Скиф — о его мотивации и причастности к одной из группировок пока что ничего неизвестно. Протагонисту предстоит отправиться в глубины Зоны отчуждения и найти некое «Сердце Чернобыля» (что именно оно из себя представляет, пока неизвестно). В отличие от героев прошлых частей Скиф будет полностью озвучен, что позволит ему комментировать происходящие события. Разработчики уверяют, что на это приключение у игроков может уйти около сотни часов реального времени.

Игру разрабатывает украинская компания GSC Game World. После начала спецоперации компания отказалась продавать свои игры в России и убрала из игры русскую озвучку. Роскомнадзор в апреле 2022 года заблокировал сайт GSC. В ведомстве пояснили, что на сайте компании призывали переводить деньги украинским «националистическим формированиям», что и стало причиной блокировки.