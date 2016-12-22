Санкт-Петербург сместил Москву с первой строчки рейтинга инноваторов

Санкт-Петербург признали самым инновационно развитым регионом России по итогам 2017 года. Регион вернул себе звание лидера, которое уступил Москве в 2015 году

Гайдаровский форум. Москва (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Ассоциация инновационных регионов России во вторник, 16 января, презентовала на Гайдаровском форуме «Рейтинг инновационных регионов», передает корреспондент РБК. По итогам 2017 года лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. В тройку также вошли Москва и Республика Татарстан.

Стать лидером Санкт-Петербургу, по мнению экспертов, позволил высокий уровень социально-экономических условий инновационной деятельности. В частности, речь идет о высокой доли наукоемких и высокотехнологических отраслей в ВВП, высокая доля занятых в инновационных отраслях от общей доли занятых в регионе, высокий уровень ВВП в расчете на одного занятого в экономике региона, отмечается в рейтинге (есть у РБК).

Как пояснила РБК руководитель проектов Ассоциации инновационных регионов Роза Семенова, Санкт-Петербург включили в минувшем году в перечень кластеров развития науки и технологий, поддерживаемых Минэкономразвития. Параллельно с этим рейтинг 2017 года был дополнен новым критерием «инновационная активность региональных властей», для которого включение региона в кластеры-лидеры является ключевым. За счет этого регион и смог подняться в рейтинге, получив высокую оценку в рамках критерия «инновационная активность региональных властей».

Всего в группу «сильных» и «среднесильных» инноваторов в 2017 году вошли 26 субъектов России. Еще 29 регионов формируют группу «средних» инноваторов, к «отстающим» («среднеслабые» и «слабые» инноваторы) относятся 30 субъектов.

В прошлом году рейтинг возглавила Москва. Также в группу сильных регионов-инноваторов вошли (в порядке убывания): Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская, Новосибирская, Калужская области, Республика Башкортостан, Нижегородская, Московская, Самарская области, а также Красноярский край.

В предыдущий раз Санкт-Петербург возглавлял рейтинг инновационных регионов по итогам 2014 года.

Рейтинг инновационных регионов был разработан Ассоциацией инновационных регионов вместе с Минэкономразвития в 2012 году. Все субъекты оцениваются на основе 29 индикаторов, объединенных в четыре раздела: «Научные исследования и разработки», «Инновационная деятельность», «Социально-экономические условия инновационной деятельности» и «Инновационная активность региона». Рейтинг основан не на экспертных оценках, а на количественных показателях. Источниками служат данные Росстата, Минобрнауки, Роспатента, ООО «Научная электронная библиотека», Росказны, а также открытые источники вроде специализированных интернет-порталов и сайтов федеральных органов исполнительной власти и др. Например, учитывалось количество опубликованных научных статей исследователями из региона, число патентов на изобретения, объем затрат на разработки, вклад в ВВП от экспорта изобретений, участие университетов и предприятий в конкурсах, выставках и т.д.

«Этот рейтинг показывает то, как регион выглядит «крупными мазками». Регионы могут посмотреть на себя в сравнении с общероссийскими уровнями и углубиться в конкретные показатели», — сообщил на презентации рейтинга статс-секретарь — замминистра экономического развития России Олег Фомичев.