Apple внезапно представила новый iPad mini

Новинка, которую представили без традиционной для гаджетов Apple презентации, оснащена процессором A17 Pro. Производитель сделал упор на встроенные ИИ-функции. Акции компании после презентации прибавили несколько процентов

iPad mini (Фото: apple.com)

Apple представила новый планшет iPad mini с чипом A17 Pro (такой же использовался в предпоследней, 15-й модели iPhone) и функциями искусственного интеллекта. Это первое обновление линейки мини-планшетов с 2021 года.

Размер экрана устройства — 8,3 дюйма, задняя камера — на 12 мегапикселей с поддержкой технологии Smart HDR 4.

В сообщении Apple говорится, что чип A17 Pro увеличил производительность устройства на 30% (вероятно, компания сравнивает с прошлым поколением mini — абсолютные значения производительности устройства в сообщении не приводятся). Процессор шестиядерный.

Особый упор в сообщении сделан на интеграцию функций искусственного интеллекта в устройство и операционную систему. Планшет поддерживает Apple Intelligence — это функции вроде Writing Tools для помощи в написании и редактировании текстов или возможности создавать видео из фотографий, сделав описание события.

Устройство поддерживает стилус Apple Pencil Pro. В базовой модели установлен накопитель на 128 Гб памяти.

В США открыли прием предзаказов на устройство, в продаже они появятся в среду. Цена составит от $499.

The Verge отмечает, что новинку представили «в несколько сдержанной манере» — сообщением на сайте, без шоу-презентации.

Бумаги Apple показали умеренный рост после презентации, подорожав на пару процентов. К 18:39 мск рост замедлился до 1,94%, а цена составила $235,79.