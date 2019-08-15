Креативным директором «Связного-Евросети» стал автор клипа Skibidi

Илья Прусикин назначен креативным директором «Связного-Евросети», говорится в поступившем в РБК сообщении компании. На этой позиции он будет отвечать за разработку и реализацию рекламных кампаний, запуск собственных продуктов «Связного» и поддержание имиджа высокотехнологичного ретейлера.

Илья «Ильич» Прусикин — лидер популярной российской музыкальной группы Little Big. Коллектив был основан в 2013 году и на данный момент является единственным исполнителем из России, у которого есть контракт с Warner Music Group — третьим в мире по величине звукозаписывающим концерном. В октябре 2018 года группа записала клип на песню Skibidi, получившую значительную популярность по всему миру. К настоящему времени он набрал более 268 млн просмотров на YouTube. Танец, который артисты исполняют в клипе, запустил глобальный флешмоб Skibidi Challenge.

«Мы давно искали подходящего кандидата на должность креативного директора. И когда мы узнали, что Ильич в поиске работы, сомнений не было, что он идеально справится с этой ролью», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Связного» Оксаны Гуськовой.

Объединенная компания «Связной-Евросеть» появилась в результате слияния розничных сетей «Евросети» и «Связного» в апреле 2018 года. У объединенной компании около 5 тыс. собственных салонов.

Это не первая попытка привлечь к управлению компанией известных деятелей шоу-бизнеса. В декабре 2010 года креативным директором «Евросети» был назначен актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин. В его обязанности входила разработка креативных идей и концепций рекламных кампаний, а также сотрудничество с ведущими производителями мобильных телефонов в сфере поиска, разработки, внедрения и адаптации перспективных инноваций на рынке информационных технологий. Занимавший на тот момент пост президента «Евросети» Александр Малис отмечал, что креативные способности Охлобыстина должны помочь компании в развитии. В январе 2014 года актер покинул свой пост после публикации скандального письма президенту России, в котором требовал возвращения в Уголовный кодекс статьи, предусматривавшей наказание за гомосексуализм.