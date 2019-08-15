Креативным директором «Связного-Евросети» стал автор клипа Skibidi

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,15 +0,14 EUR Бирж. 73,70 +0,14 Brent 58,56 -0,27% USD Нал. 66,62 65,70 EUR Нал. 74,19 73,30 USD ЦБ 65,89 +0,69 EUR ЦБ 73,46 +0,55 EUR/USD 1,1142 +0,0008 BTC/USD Бирж. 9 970,30 -80,70 IMOEX 2 638,53 +0,06% RTSI 1 256,60 -0,24% DJIA 25 479,42 -3,05% Nasdaq 7 773,94 -3,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
X5 Retail ₽2 449,7 (+13,97%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Macy's $28 (+67,26%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
ВСМПО-АВИСМА ₽18 600 (+13,14%) прогноз БКС к 14.08.20
BRENT $64 (+8,99%) прогноз Bank of America к 30.09.19
X5 Retail ₽2 449,7 (+13,97%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Macy's $28 (+67,26%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
ВСМПО-АВИСМА ₽18 600 (+13,14%) прогноз БКС к 14.08.20
BRENT $64 (+8,99%) прогноз Bank of America к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 65,89 (+0,69) Quote, 12:35
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 73,46 (+0,55) Quote, 12:35
Оппозиции снова не согласовали акцию 17 августа Политика, 15:47 Супруга командира А321 сообщила о разговоре с мужем после посадки в поле Общество, 15:42 В Кремле нашли авиабомбу Общество, 15:34 «Роскосмос» отложил запуск миссии к Марсу после аварии при испытаниях Технологии и медиа, 15:33 Ripple обвинили в манипуляциях рынком: токену XRP предсказали падение Крипто, 15:25 Друг Джигарханяна сообщил о самочувствии артиста Общество, 15:23 В Норвегии после ЧП в Архангельской области обнаружили радиоактивный йод Общество, 15:21 Медведев распорядился наградить пилотов лайнера А321 Общество, 15:21 Креативным директором «Связного-Евросети» стал автор клипа Skibidi Технологии и медиа, 15:16 Минприроды проверит наличие свалки в районе аэропорта Жуковский Общество, 15:13 Бизнесмены предложили ограничить систему «все включено» в отелях в Турции Общество, 15:07 Около аэропорта Пулково под Петербургом загорелся склад Общество, 15:04 Пассажиры Airbus А321 описали посадку самолета на кукурузное поле Общество, 15:01 Рост цен на дешевые жизненно важные лекарства вдвое обогнал инфляцию Общество, 14:58
Технологии и медиа ,  
0 
Креативным директором «Связного-Евросети» стал автор клипа Skibidi

Илья Прусикин назначен креативным директором «Связного-Евросети», говорится в поступившем в РБК сообщении компании. На этой позиции он будет отвечать за разработку и реализацию рекламных кампаний, запуск собственных продуктов «Связного» и поддержание имиджа высокотехнологичного ретейлера.

Илья «Ильич» Прусикин — лидер популярной российской музыкальной группы Little Big. Коллектив был основан в 2013 году и на данный момент является единственным исполнителем из России, у которого есть контракт с Warner Music Group — третьим в мире по величине звукозаписывающим концерном. В октябре 2018 года группа записала клип на песню Skibidi, получившую значительную популярность по всему миру. К настоящему времени он набрал более 268 млн просмотров на YouTube. Танец, который артисты исполняют в клипе, запустил глобальный флешмоб Skibidi Challenge.

«Мы давно искали подходящего кандидата на должность креативного директора. И когда мы узнали, что Ильич в поиске работы, сомнений не было, что он идеально справится с этой ролью», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Связного» Оксаны Гуськовой.

Объединенная компания «Связной-Евросеть» появилась в результате слияния розничных сетей «Евросети» и «Связного» в апреле 2018 года. У объединенной компании около 5 тыс. собственных салонов.

Это не первая попытка привлечь к управлению компанией известных деятелей шоу-бизнеса. В декабре 2010 года креативным директором «Евросети» был назначен актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин. В его обязанности входила разработка креативных идей и концепций рекламных кампаний, а также сотрудничество с ведущими производителями мобильных телефонов в сфере поиска, разработки, внедрения и адаптации перспективных инноваций на рынке информационных технологий. Занимавший на тот момент пост президента «Евросети» Александр Малис отмечал, что креативные способности Охлобыстина должны помочь компании в развитии. В январе 2014 года актер покинул свой пост после публикации скандального письма президенту России, в котором требовал возвращения в Уголовный кодекс статьи, предусматривавшей наказание за гомосексуализм.

В 2010 году телеведущая Ксения Собчак стала миноритарным акционером «Евросети», купив чуть менее 0,1% акций ретейлера за $1 млн. Она также являлась лицом нескольких рекламных кампаний «Евросети». Эксперт Frost & Sullivan в России предполагал, что сделка с Собчак является имиджевым проектом после того, как основатели «Евросети», в том числе и Евгений Чичваркин, известный своими нестандартными поступками и высказываниями,  продали свой бизнес. В декабре 2012 года Собчак продала свой пакет акций за $2,3 млн.

Теги: «Связной», «Евросеть», Евгений Чичваркин, YouTube
Материалы по теме
Малис ушел с поста главы объединенной компании «Связной Евросеть»
Бизнес
«ВымпелКом» решил сохранить сотрудничество со «Связным — Евросетью»
Технологии и медиа
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб.
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter