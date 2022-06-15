«Коммерсантъ» узнал об отказе властей от идеи передачи доли «Ростелекома»
Правительство не станет передавать принадлежащие государству 35,91% в ПАО «Ростелеком» госкорпорации «Ростех». Об этом «Коммерсанту» рассказали высокопоставленный источник в правительстве и собеседник, знакомый с ходом обсуждения инициативы.
По словам собеседников издания, идея не получила продолжения и «вопрос закрыт». Как отметил источник газеты на телеком-рынке, одной из причин отказа стало опасение, что в случае передачи доли профильный вице-премьер и член совета директоров «Ростелекома» Дмитрий Чернышенко, а также Минцифры лишились бы рычагов влияния на компанию.
Как уточнил другой источник «Коммерсанта», хотя план не поддержало профильное министерство, «Ростех» надеется «продвинуть ее через другие ведомства».
Сейчас Росимущество владеет 35,91% уставного капитала «Ростелекома», еще 19,72% у АО «Телеком-Инвестиции», 7,93% — у ВТБ, 3,16% — у ВЭБ.РФ, 2,21% — у «Мобитела».
«Ростех» попросил передать ему пакет государства в «Ростелекоме» в середине апреля. Госкорпорация направила соответствующее обращение президенту России в марте, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники.
По словам собеседника агентства, «Ростех» пояснил свое предложение тем, что он решает задачи в смежных с «Ростелекомом» областях: развитие сетей 5G, разработка телеком-оборудования. В госкорпорации считают, что в условиях санкций нужна «жесткая координация и концентрация ресурсов со стороны государства и отечественной промышленности».
При этом, по словам одного из собеседников РБК, в правительстве не было однозначного решения по нему, поскольку «синергия от подобной смены управления не очевидна».
По данным агентства, «Ростех» также предложил проработать вопрос о передаче ему в доверительное управление акций «Ростелекома», которыми владеют ВТБ (7,93%) и ВЭБ.РФ (3,16%). Вместе с государственной долей корпорации может перейти 47% акций провайдера.
ЕС после начала военной операции на Украине запретил любые транзакции с «Ростехом» по контрактам, заключенным после 16 марта. Под санкциями США госкорпорация находится еще с 2014 года.