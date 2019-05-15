Онлайн-кинотеатр ivi инвестирует в собственный контент 1 млрд руб.

Крупнейший в России онлайн-кинотеатр ivi намерен пойти по пути Netflix и активно инвестировать в собственные сериалы. В ближайший год в такие проекты сервис готов вложить 1 млрд руб.

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В ближайшие 12 месяцев онлайн-кинотеатр ivi готов инвестировать в производство собственного контента до 1 млрд руб., сообщил гендиректор видеосервиса Олег Туманов. По его словам, производством займется созданное в мае подразделение ivi originals.

Онлайн-кинотеатр планирует работать с разными форматами, рассказал РБК директор по производству ivi Вадим Левин. Это и мини-сериалы, рассчитанные на молодую аудиторию (хронометраж одного эпизода — 5–10 минут), и «премиальная линейка» — большие сериалы с участием звезд.

До конца года ivi запустит в работу около десяти мини-сериалов, пять премиальных сериалов, десять полнометражных фильмов, два из которых в копродукции с зарубежными студиями, утверждает Левин.

Для съемок собственных проектов, по словам Левина, планируется привлекать ведущих продюсеров: в частности, на финальной стадии договоренности с гендиректором «Всемирных русских студий» Юрием Сапроновым (сериалы «Хождение по мукам», «Джуна», «Личное дело капитана Рюмина»), ведутся также переговоры с основателем продюсерской компании «Среда» Александром Цекало (сериал «Троцкий, «Гоголь», «Sпарта»). С Сапроновым онлайн-кинотеатр планирует снять сериал про современную этническую наркомафию в Москве «Юго-Запад»; проект, который планируется реализовать с Цекало, пока не определен.

Сапронов подтвердил информацию о планируемом сотрудничестве с ivi. Связаться с Цекало на момент публикации не удалось.