Мединский предложил ставить российские кинохиты не только на Новый год

Министр культуры Владимир Мединский на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в пятницу, 15 марта, заявил, что российская киноиндустрия достигла потолка, и предложил делать упор на показ отечественных фильмов не только в новогодние праздники, но и на 9 мая и 4 ноября, передает корреспондент РБК.

«Традиционно мощным заделом на предстоящий киногод у нас становятся зимние каникулы, — сказал в своем выступлении Мединский. — У нас нет ограничения на показ зарубежных фильмов в зимние каникулы. Но мы правильно формируем репертуар совместно с нашими дистрибьюторами — российскими и зарубежными». Как отметил Мединский, новогодние праздники становятся самым популярным временем для семейных походов в кино. «Я уверен, что надо таким же образом расставлять приоритеты еще на два временных промежутка — на праздники дни вокруг 9 мая и вокруг 4 ноября», — добавил министр. По его словам, на этих неделях необходимо делать упор на показ российского кино.

В 2018 году отечественные фильмы собрали в прокате 13,8 млрд руб., их посмотрели 57,9 млн зрителей, следует из материалов государственного Фонда кино. По обоим показателях прирост составил почти 6%. Доля отечественных лент в общих кассовых сборах достигла 27,5% и 28,9% по количеству проданных билетов. Годом ранее это были соответственно 24,3 и 25,6%.

Во многом общий успех отечественных фильмов был обусловлен рекордными сборами спортивной драмы «Движение вверх». Она стартовала в прокате в преддверии новогодних праздников 28 декабря 2017 года и в итоге собрала свыше 2,9 млрд руб.