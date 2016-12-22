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Депутат Козак купил обвиненный в разжигании вражды украинский телеканал
Технологии и медиа, 12:44
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Депутат Козак купил обвиненный в разжигании вражды украинский телеканал
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок» Тарас Козак стал новым владельцем телеканала «112 Украина». Прежний хозяин, Эдуард Кац, решил покинуть медиарынок республики, объяснив уход проблемами со свободой слова
Тарас Козак (Фото: пресс-служба телеканала «112 Украина»)

Владелец швейцарской компании ​Plirofories AG Эдуард Кац объявил о своем уходе с украинского медиарынка и о продаже «112 Украина», считающегося самым популярным среди информационных телеканалов страны. В заявлении Каца, опубликованном на сайте телеканала, говорится, что политические реалии на Украине не позволяют обеспечить его полноценное развитие.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацтелерадио) неоднократно предъявлял претензии к вещателю. В частности, в 2015 году от канала требовали объяснить использование в заставке белого, синего и красного цветов, названных «цветами флага страны-агрессора». Позднее у вещающих под брендом «112 Украина» компаний возникали проблемы с переоформлением лицензий, а в октябре 2018 года Нацтелерадио объявило о внеплановой проверке телеканала. В сообщении ведомства отмечалось, что в программах канала выявлены признаки нарушения норм закона, запрещающего пропаганду действий страны-агрессора, разжигание религиозной вражды и призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

По словам Каца, Нацтелерадио и Верховная рада препятствуют деятельности «112 Украина», а политизация информационного рынка угрожает соблюдению журналистских стандартов в повседневной работе телеканала.

​«Мы просили защитить канал и требовали не допустить сворачивания свободы слова в Украине. Но отсутствие гарантий того, что ситуация с обеспечением свободы слова в Украине улучшится, привело к моему решению о выходе из медиабизнеса в Украине», — объясняет решение Кац.

Новым владельцем «112 Украина» стал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок» Тарас Козак, пообещавший не вмешиваться в политику редакции.

«Я уверен, что мы сможем закрепить лидерские позиции канала в информационном сегменте и сделать его одним из лучших телеканалов Украины. Обещаю обеспечить бесперебойную работу канала, несмотря на давление со стороны власти. И, конечно, гарантирую отсутствие любого вмешательства в редакционную политику», — заявил парламентарий.

«112 Украина» — информационно-аналитический телеканал, с ноября 2013 года ведущий круглосуточное вещание в пакетах крупнейших кабельных операторов Украины, а также через цифровую эфирную сеть DVB-T2. В состав «112 Украина» входят шесть вещателей: «112-ТВ», «Аріадна ТВ», «Лідер ТВ», «ТВ Вибір», «Новий Формат ТВ» и «Партнер ТВ».

По последним данным Нацтелерадио, «112 Украина» является самым популярным среди специализированных информационных телеканалов Украины, хотя и не входит даже в десятку самых популярных каналов страны.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Украина , телеканал
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