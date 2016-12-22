Депутат Козак купил обвиненный в разжигании вражды украинский телеканал

Владелец швейцарской компании Plirofories AG Эдуард Кац объявил о своем уходе с украинского медиарынка и о продаже «112 Украина», считающегося самым популярным среди информационных телеканалов страны. В заявлении Каца, опубликованном на сайте телеканала, говорится, что политические реалии на Украине не позволяют обеспечить его полноценное развитие.
Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацтелерадио) неоднократно предъявлял претензии к вещателю. В частности, в 2015 году от канала требовали объяснить использование в заставке белого, синего и красного цветов, названных «цветами флага страны-агрессора». Позднее у вещающих под брендом «112 Украина» компаний возникали проблемы с переоформлением лицензий, а в октябре 2018 года Нацтелерадио объявило о внеплановой проверке телеканала. В сообщении ведомства отмечалось, что в программах канала выявлены признаки нарушения норм закона, запрещающего пропаганду действий страны-агрессора, разжигание религиозной вражды и призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
По словам Каца, Нацтелерадио и Верховная рада препятствуют деятельности «112 Украина», а политизация информационного рынка угрожает соблюдению журналистских стандартов в повседневной работе телеканала.
«Мы просили защитить канал и требовали не допустить сворачивания свободы слова в Украине. Но отсутствие гарантий того, что ситуация с обеспечением свободы слова в Украине улучшится, привело к моему решению о выходе из медиабизнеса в Украине», — объясняет решение Кац.
Новым владельцем «112 Украина» стал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок» Тарас Козак, пообещавший не вмешиваться в политику редакции.
«Я уверен, что мы сможем закрепить лидерские позиции канала в информационном сегменте и сделать его одним из лучших телеканалов Украины. Обещаю обеспечить бесперебойную работу канала, несмотря на давление со стороны власти. И, конечно, гарантирую отсутствие любого вмешательства в редакционную политику», — заявил парламентарий.
«112 Украина» — информационно-аналитический телеканал, с ноября 2013 года ведущий круглосуточное вещание в пакетах крупнейших кабельных операторов Украины, а также через цифровую эфирную сеть DVB-T2. В состав «112 Украина» входят шесть вещателей: «112-ТВ», «Аріадна ТВ», «Лідер ТВ», «ТВ Вибір», «Новий Формат ТВ» и «Партнер ТВ».
По последним данным Нацтелерадио, «112 Украина» является самым популярным среди специализированных информационных телеканалов Украины, хотя и не входит даже в десятку самых популярных каналов страны.