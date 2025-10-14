 Перейти к основному контенту
0

Цифровой маршрут: как модернизируется транспортная отрасль

Инфраструктура и транспорт
Российская транспортная отрасль ускоряет движение в сторону цифровизации ключевых бизнес-процессов — общий экономический эффект от внедрения цифровых технологий здесь должен составить 1,5 трлн руб. к 2035 году
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

По данным Росстата, грузооборот транспорта в России в текущем году достиг внушительных показателей: по итогам первого полугодия он составил 2,77 трлн тонно-километров. Из них на грузооборот железнодорожного транспорта пришлось 1,25 трлн, автомобильного — 197 млрд, морского 27 млрд, воздушного 0,8 млрд, трубопроводного 1,27 трлн тонно-километров.

С развитием ключевых отраслей экономики транспортная система требует совершенствования. По национальному проекту «Эффективная транспортная система» сегодня активно модернизируется инфраструктура: реконструируются аэропорты, железнодорожные магистрали, развиваются порты, сети речных путей, расширяются возможности Северного морского пути.

Одно из направлений работы нацпроекта — цифровизация транспортной отрасли. Она включает в себя создание новых сервисов и «цифровых двойников» основных транспортных потоков, которые позволяют быстрее и эффективнее просчитывать оптимальные маршруты для груза, создавать планы новых инфраструктурных объектов с учетом их влияния на экономику и социальную сферу.

Цифровизация документов на транспорте

В рамках пленарной сессии международного форума «Цифровая транспортация − 2025» министр транспорта России Андрей Никитин обозначил приоритеты его ведомства в развитии цифровизации: «Главная задача, которая перед нами стоит, — это создание единой транспортной системы. Мультимодальность невозможна без цифровизации и современных технологий. Современные технологии необходимы для того, чтобы пассажиры и бизнес перемещались комфортно, быстро и по разумной цене».

Еще одна важная задача цифровизации транспорта — минимизация количества используемых в отрасли документов и перевод их в электронный вид. Как сообщил министр, внедрение электронных перевозочных документов позволит с точностью до килограмма понимать, как передвигаются грузы по стране, и прогнозировать нагрузку на транспортную систему.

Одним из инструментов достижения прозрачности и упрощения грузоперевозок стало развитие Государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), которая обеспечивает обработку и хранение юридически значимых электронных перевозочных документов. Предполагается, что благодаря переходу на электронный документооборот, участники транспортной отрасли получат возможность не возить с собой бумажные документы, сократить издержки, в том числе на печати и содержании бумажного архива, ускорить взаиморасчеты.

Пока использование ГИС ЭПД носит добровольный характер, однако, согласно вступившему в силу Федеральному закону от 07.06.2025 № 140-ФЗ, с 1 сентября 2026 года электронный документооборот при осуществлении перевозок автомобильным, железнодорожным и воздушным видами транспорта, а также при предоставлении услуг экспедиторов, станет обязательным. В электронном виде нужно будет оформлять автомобильную транспортную накладную и заказ-заявку на перевозку, грузовые накладные в авиации, транспортные железнодорожные накладные, экспедиторские документы, за исключением отдельных случаев, которые определит Минтранс России.

По данным Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», на сегодня с учетом всех возможных операций на перевозки оформляются 312 видов документов, включая накладные и путевые листы, которые на всем маршруте движения товара нужно подавать в контрольные органы, зачастую в бумажном виде. «Без электронного документооборота невозможно достичь качественной цифровизации перевозок. Система ГИС ЭПД работает в добровольном режиме уже три года, и мы понимали, что со временем она станет обязательной. Мы дали рынку возможность протестировать систему: изначально загружалось около 100 тыс. документов, а уже сейчас оборот достиг 1,5 млн документов в месяц. Это означает, что система доказала свою эффективность. С 1 сентября 2026 года оформление ЭПД станет обязательным: это закрепит единые правила игры, повысит прозрачность и снизит издержки по всей цепочке», — говорит директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

Дорожная интеграция

Всего на конец сентября 2025 года в системе оформлено около 25 млн документов. Посредством системы обрабатываются шесть видов документов для автомобильного транспорта, самые востребованные из которых — электронная транспортная накладная и электронный путевой лист. Для подключения к ГИС ЭПД предусмотрена возможность взаимодействия с 11 аккредитованными операторами электронного документооборота.

Система активно развивается: например, по данным Росгранстроя, с сентября 2024 года в ГИС ЭПД реализована возможность резервирования времени пересечения границы при выезде из России для компаний и предпринимателей, осуществляющих международные грузовые автомобильные перевозки. Сейчас такая возможность уже доступна на пяти пунктах пропуска: Забайкальск на границе с Китаем, Бугристое на границе с Казахстаном, Чернышевское на границе с Литвой, Тагиркент-Казмаляр на границе с Азербайджаном и Верхний Ларс на границе с Грузией.

Помимо этого, развиваются возможности интеграции с другими системами. По данным Минтранса, это, например, взаимодействие с ФГИС «Зерно» при оформлении перевозок партий зерна и продуктов переработки зерна, взаимодействие систем при перевозках леса, алкоголя, получения пропусков для въезда в города грузового транспорта.

Преимущества и риски

ГИС ЭПД способствует автоматизации процессов обмена документами между участниками грузоперевозок, обеспечивает юридически признаваемый электронный документооборот при взаимодействии государства и бизнеса, обращает внимание директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова. По ее словам, благодаря ГИС ЭПД и цифровизации транспортной отрасли в целом упрощается процесс оформления документов с помощью автоматизации их заполнения, уменьшается количество ошибок, ускоряется обмен документами, что позволяет перевозчику быстрее получить оплату, а грузоотправителю — юридически значимые документы. Помимо этого, повышается прозрачность процессов — в системе видно, на каком этапе перевозки находится груз. Обеспечена защита передаваемых документов от потери, повреждения и несанкционированного доступа.

Преимуществами для государства в свою очередь являются дистанционный транспортный контроль и оперативная информация: органы государственной власти имеют доступ к оперативным данным в ГИС ЭПД с помощью сервисов электронного правительства, необходимые сведения легко найти и получить по запросу.

«Для проверки документов на дороге, в том числе в условиях отсутствия интернета, предусматривается формирование и предъявление QR-кода. Переход на электронный документооборот (ЭДО) идет поэтапно с 2022 года: мы системно обучаем перевозчиков подключению к сервису, а оформление происходит через аккредитованных Минтрансом операторов ИС ЭПД (допущенных к обработке ЭПД операторов ЭДО). Для грузоотправителя процесс простой: создать ЭПД, подписать квалифицированной или не квалифицированной электронной подписью и направить оператору ЭДО, а дальше документ автоматически поступает в ГИС ЭПД», — отмечает генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (разработчик системы ГИС ЭПД) Илья Перевалов.

Представители транспортно-логистического бизнеса в целом поддерживают внедрение электронного оборота и цифровизацию отрасли, однако при этом указывают на ряд возможных рисков. «Внедрение в 2026 году реестра экспедиторов и ГИС ЭПД является ключевым элементом цифровой трансформации отрасли. Эта система призвана унифицировать и сделать полностью прозрачным обмен данными между всеми участниками перевозочного процесса», — говорит директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов. По его словам, единый формат электронных документов упрощает взаимодействие между различными компаниями и видами транспорта, также он способствует обелению рынка и борьбе с серыми схемами.

«ГИС ЭПД — это комплексное решение, которое должно повысить прозрачность и эффективность сектора грузоперевозок, — соглашается руководитель отдела логистики АО «Юнитрейд» Кирилл Лахин. — Однако внедрение системы сопряжено с рядом сложностей, поскольку не все участники перевозок готовы к переходу на электронный документооборот, что может усложнить обмен необходимыми документами. Поэтому требуется поэтапный переход, учитывающий разнообразие участников рынка. Важно также подготовить гибкую платформу, предусматривающую различные форматы внесения и подтверждения информации, что облегчит пользование системой для участников с разными техническими и финансовыми возможностями и позволит значительно сократить применение санкций за процедурные ошибки или нарушения».

В любом случае эффект от цифровизации транспортной отрасли, внедряемой по нацпроекту «Эффективная транспортная система», может быть существенным, считают эксперты. «Общий экономический эффект, как указано в докладе Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Цифровизация транспорта», может составить 1,5 трлн руб. к 2035 году. Причем, это консервативная оценка», — подчеркивает Тимофей Падчин, руководитель департамента транспортной логистики оператора Molcom. По его словам, для перевозчиков главный эффект от реализуемых «умных» дорожных систем — снижение аварийности на 10–15%, что ведет к сокращению расходов и рисков, повышению сохранности грузов и оптимизации маршрутов.

Авторы
Теги
Александр Боков
логистика нацпроекты цифровизация
