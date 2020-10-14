Запуск пилотируемого «Союза» к МКС. Полное видео

С Байконура стартует «Союз МС-17», он доставит на МКС космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта Кэтлин Рубинс. РБК вел прямую трансляцию

Экипаж 64-й экспедиции на Международную космическую станцию отправился на космическом корабле «Союз МС-17» с космодрома Байконур в среду, 14 октября. Основной экипаж состоит из российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта США Кэтлин Рубинс. В состав дублирующего экипажа вошли космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ван де Хей.