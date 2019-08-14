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США запретили авиапассажирам брать на борт некоторые ноутбуки MacBook Pro
Соответствующее решение авиационных властей США последовало после того, как Apple отозвала некоторые модели таких ноутбуков из-за угрозы возгорания батареи
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило проносить с собой на борт самолетов рейсов американских авиакомпаний некоторые модели ноутбуков MacBook Pro, в отношении которых производитель принял решение об отзыве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщении FAA.

«FAA осведомлено об отозванных батареях, которые используются в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro», — приводит агентство сообщение авиационных властей США. В сообщении также сказано, что FAA «предупредило авиакомпании об отзыве».

Технологии и медиа
Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

В июне Apple заявила, что отзывает часть 15-дюймовых MacBook Pro, поскольку их батареи могут перегреваться и приводить к возгоранию. Устройства, подлежащие отзыву, были проданы в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года, сообщал производитель.

Apple оперативно не ответила на запрос Reuters о комментариях.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: MacBook Pro, Apple, самолеты
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