Microsoft назвала новый шрифт по умолчанию в сервисах Office

Шрифт Aptos разработал дизайнер Стив Маттесон, создавший Sugoe. Его выбрали пользователи из пяти вариантов. Это первая смена основного шрифта Microsoft за 16 лет.

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Новым шрифтом по умолчанию в сервисах Microsoft Office вместо Calibri станет Aptos, сообщил в блоге главный менеджер по дизайну программ из этого пакета Си Дэниэлс.

«Сегодня мы начинаем заключительную фазу этого серьезного изменения, когда Aptos начнет появляться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel для сотен миллионов пользователей», — написал он.

Calibri был шрифтом по умолчанию в сервисах Microsoft Office с 2007 года, до него основным был Times New Roman. О планах изменить в сервисах шрифт по умолчанию Microsoft объявила в апреле 2021 года. Корпорация заказала у дизайнеров разработку пяти новых шрифтов: Bierstadt (раннее название Aptos), Grandview, Seaford, Skeena и Tenorite и запустила голосование для пользователей, по итогам которого новым шрифтом по умолчанию был выбран Aptos.

Шрифт Aptos создал дизайнер Стив Маттесон, который ранее разработал шрифты TrueType и Segoe. Свое название он получил в честь города в Калифорнии. Шрифт вдохновлен швейцарской типографикой середины XX века, у него нет засечек. У него будет несколько разных вариаций.

Все остальные шрифты, разработанные дизайнерами, также будут доступны пользователям. Они также смогут настроить собственный шрифт по умолчанию. Для пользователей, которые привыкли к названию Bierstadt, он сохранится и под таким наименованием.

Шрифты, которые использовались как основные ранее (Calibri, Arial, Times New Roman) Microsoft вынесет наверх списка шрифтов.