Акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы правления

Часть акционеров Facebook выразила недовольство тем, что стоимость компании упала на фоне скандалов об утечках данных Инвесторы потребовали рассмотреть вопрос о лишении Цукербрега привилегий и отстранении с поста гендиректора

Фото: Leah Millis / Reuters

Группа акционеров компании Facebook настаивает на том, что основатель социальной сети Марк Цукерберг должен лишиться поста главы правления. Заявление размещено на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США в преддверии годового собрания акционеров.

Авторы инициативы включили ее в план обсуждения на годовом собрании, которое должно пройти 30 мая. Акционеры указывают, что с июля 2018 года оценочная стоимость Facebook обрушилась на 40% из-за решений руководства и правления, которые не смогли защитить стоимость акций». Авторы требования подчеркивают, что в компании сохраняется дискриминация некоторых акционеров: ряду владельцев акций предоставляется больше прав голоса. Это, в первую очередь относится к Марку Цукербергу — при том, что ему принадлежит лишь 13% акций компании, в правлении за ним закреплена доля в 51% всех голосов.

Это дает Цукербергу возможность фактически единолично контролировать политику компании. «Без равных прав голоса акционеры не могут привлечь руководство к ответственности», — подчеркивают авторы заявления. Они напомнили об обвинениях, которые привели к падению стоимости компании — в их числе, распространение на базе Facebook ложной информации и вмешательство в выборы. «Фейковые новости, вмешательство в выборы и угроза нашей демократии — акционерам требуется нечто большее, чем просто отрицание [всего этого], попытки уклониться и отсрочки с ответом», — говорится в заявлении.

Еще одно заявление прямо требует назначить председателем совета директоров компании независимого директора вместо Марка Цукерберга. Это предложение подразумевает разделение должностей генерального директора и председателя правления. Авторы апеллируют к опыту Google, Microsoft, Apple, Oracle и Twitter, где такое разделение было введено.

В марте 2018 года стало известно, что консалтинговая компания Cambridge Analytica получала персональные данные миллионов пользователей Facebook и использовала их для поддержки предвыборной кампании Дональда Трампа во время президентских выборов в США в 2016 году. Основатель соцсети Марк Цукерберг признал ошибку, отметив, что в Facebook сделали недостаточно для предотвращения использования функционала во вред.