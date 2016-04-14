Süddeutsche Zeitung опровергла слова Путина о связи с Goldman Sachs

Исполнительный директор Süddeutsche Zeitung Cтефан Хильшер опроверг связь издания с американским банком Goldman Sachs. Ранее об этом заявил президент России Владимир Путин, намекнув на возможных заказчиков «панамского досье»

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Немецкая газета Süddeutsche Zeitung является 100-процентным дочерним предприятием группы Süddeutscher Verlag, 81,25% которой принадлежит холдингу Südwestdeutschen Medienholding (SWMH), а 18,75% — семье основателей газеты, сообщил исполнительный директор издания Süddeutsche Zeitung Cтефан Хильшер. Газета не принадлежит Goldman Sachs ни напрямую, ни косвенно, уточнил он.

О связи газеты Süddeutsche Zeitung с американским банком Goldman Sachs во время прямой линии сообщил Владимир Путин, намекая на возможных заказчиков «панамского досье». «Но кто этим занимается, этими провокациями? Мы знаем, что там есть сотрудники американских официальных учреждений, а написали статью, она впервые где появилась — я вчера у Пескова спрашивал, у пресс-секретаря, — в Süddeutsche Zeitung», — сказал президент. Дальше Путин уточнил, что Süddeutsche Zeitung «входит в медийный холдинг, а этот медийный холдинг принадлежит американской финансовой корпорации Goldman Sachs, то есть везде торчат уши заказчиков — они торчат, но даже не краснеют», заявил Путин.

Газету Süddeutsche Zeitung официально издает Sueddeutscher Verlag (SV). Как сказано на сайте издательства, оно находится во владении холдинга SWMH (81,25%) и мюнхенской семьи Фридманнов (18,75%). До 2007 года издательством SV владели пять мюнхенских семей, SWMH был шестым акционером. Когда четыре семьи, за исключением Фридманнов, решили продать свои доли в SV, в списке претендентов на покупку был консорциум инвесторов с участием Goldman Sachs. Однако семья Фридманнов возражала против продажи инвесторам, и в декабре 2007 года выставленные на продажу 62,5% акций ушли самой SWMH, сообщалось на сайте компании. Сумма сделки составила €625 млн, писал Spiegel.

Около 95% холдинга SWMH принадлежат Medien-Union GmbH и Gruppe Württembergischer Verleger. В свою очередь 50,7% акций Medien Union, по данным Forbes, владеет 78-летний немецкий бизнесмен Дитер Шауб. Его состояние издание оценивает в $1,5 млрд. Шауб унаследовал бизнес в 1964 году от своего отца Джозефа Шауба, который в 1945 году стал одним из первых послевоенных издателей ФРГ. ​Под руководством Дитера Шауба Medien Union превратился в один из крупнейших медиахолдингов Германии с годовой выручкой около $1,6 млрд, пишет Forbes. Шауб при этом остается одним из самых непубличных представителей немецкого бизнеса и не общается с прессой. Остальные акции Medien Union — 49,3% — принадлежат членам семей, которые вместе с Джозефом Шаубом создавали компанию.

Gruppe Württembergischer Verleger — объединение 18 региональных издательств. Группа принадлежит почти 40 акционерам, среди которых как физические, так и юридические лица, следует из выписки из немецкого реестра участников общества.

Süddeutsche Zeitung — крупнейшая ежедневная газета Германии, издается в Мюнхене. Первый номер газеты вышел в октябре 1945 года. Издание позиционирует себя как «либерально-экономическое». Раз в неделю в газете выходит приложение с избранными статьями New York Times (на английском языке), а по пятницам — журнал SZ-Magazin.

Представитель Goldman Sachs заявил РБК, что корпорация пока не может комментировать произошедшее, но процитировал заявление Хильшера. Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, откуда у президента данные о том, что Süddeutsche Zeitung принадлежит финансовой корпорации Goldman Sachs.

«Панамские документы» были опубликованы 3 апреля 2016 года Международной организацией журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Расследование основано на утечке из юридической компании Mossack Fonseca, которая занимается услугами по регистрации офшорных компаний. В опубликованных материалах упоминаются офшоры, предположительно связанные с мировыми лидерами, знаменитостями, бизнесменами и близкими к ним людям. В «панамских документах», среди прочего, упоминаются 12 должностных лиц России. В частности, в публикации журналистов сообщалось, что люди «из близкого окружения» Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд.