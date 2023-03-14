Среднее время просмотра ТВ в крупных городах сократилось до минимума с 2015 года

Время просмотра ТВ в крупных городах снизилось до минимума с 2015 года

В крупных городах в 2022 году тратили на просмотр ТВ в среднем 3 часа 26 минут в день, оценил Mediascope. Эксперты говорят о глобальном тренде: ТВ обгоняет интернет в группе 45+, а молодежь проводит больше времени в интернете

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Время просмотра телевидения населением в городах России, где проживает больше 100 тыс. человек, по итогам 2022 года составило 3 часа 26 минут в сутки. Это следует из презентации исследовательской компании Mediascope «Медиапотребление в 2022 году» (данные были презентованы на форуме CSTB.Ppo.Media).

Показатель, как следует из данных презентации, является минимальным с 2015 года (более ранние данные не приведены). Однако снижение год к году составило всего пять минут: прежний минимум телесмотрения — 3 часа 31 минута — был зафиксирован Mediascope в 2021 году.

Количество времени, которое жители крупных городов тратят на просмотр телевидения, в последние годы снижается, хоть и медленными темпами. Исключением стал пандемийный 2020 год, когда на фоне локдауна среднее время просмотра телевизора выросло на 10 минут — с 3 часов 40 минут до 3 часов 50 минут.

По всем городам России без ограничения по численности населения показатель телесмотрения остался на уровне 2021 года — 3 часа 49 минут (аналитику по этой панели Mediascope ведет с 2020 года).

Кто стал меньше смотреть телевизор Разбор по целевым группам демонстрирует, что в крупных городах России наибольшее изменение времени просмотра телевидения в 2022 году относительно 2021-го произошло у аудитории в возрасте 18–24 года — минус 10%. При этом у зрителей в возрасте старше 65 лет этот показатель не изменился. Если же смотреть на динамику по всем городам России, то сокращение времени просмотра у зрителей 18–24 года составило 8%. В группе старше 65 лет оно вовсе выросло на 4%, а в группе 55–64 года осталось неизменным.

На фоне сокращения общего времени просмотра телевидения Mediascope фиксирует рост доли нелинейного просмотра от всего использования ТВ-экрана. Под нелинейным просмотром подразумевается видео со сторонних носителей, запись эфиров каналов, Smart TV, стриминговые сервисы и т.д. По всем городам России этот показатель среди зрителей старше четырех лет вырос с 12% до 14%, по крупным — с 13% до 15%.

Почему меняется время просмотра ТВ

Исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова, комментируя цифры для РБК, заявила, что в 2022 году показатели телепросмотра были стабильными. «Мы также наблюдали рост интереса к новостной повестке, — отметила Ачкасова. — Телевидение остается медиа «номер один» по накопленному охвату — хотя бы раз в месяц его смотрит почти все население России. Телевидение также обгоняет интернет по объемам использования для группы 45 лет и старше. В более молодых возрастных группах использование интернета по времени превышает просмотр телевидения, что соответствует глобальным трендам».

Снижение среднего времени просмотра телевидения глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков называет логичным. «Даже более старший возрастной сегмент стал переходить в интернет, — отмечает эксперт. — Растет и время просмотра видео онлайн. Кроме того, многих отпугнуло доминирование на телеканалах политического и военного контента, особенно в первые девять месяцев».

Прошлый год для телевидения, по словам директора Института современных медиа Кирилла Танаева, выделялся не только повышенным интересом к новостным форматам, но и существенным сокращением, особенно в первой половине года, трансляции развлекательных форматов. «Именно они вносили приличный вклад в общее время смотрения, — поясняет эксперт. — Также хотел бы обратить внимание на существенный рост смотрения тематического телевидения и в первую очередь каналов, которые показывают кино и сериалы. Медиапотребление находится в поиске баланса между различными способами потребления контента — с помощью телеприемников, десктопов, ноутбуков, мобильных устройств. Формируется новый баланс, и до завершения этого процесса еще далеко».