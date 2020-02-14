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Минкультуры предложило полностью финансировать съемки дебютных фильмов

Минкультуры предложило полностью компенсировать расходы на дебютные кинопроекты, а также съемки «уникальных анимационных и документальных фильмов». Сейчас закон не разрешает субсидировать более 70% сметной стоимости картины
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министерство культуры начало подготовку поправок в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных и правых актов.

Законопроект предусматривает увеличение максимального размера возможной госсубсидии для кинематографистов и прокатчиков до 100% от сметной стоимости производства фильма или его проката. Это необходимо, по замыслу Минкультуры, для того, чтобы «увеличить объем государственной поддержки дебютных кинопроектов, уникальных анимационных и документальных фильмов».

Подготовить эти поправки правительству поручил 23 декабря 2019 года президент Владимир Путин после встречи со студентами и преподавателями ВГИКа.

Сейчас государство, согласно закону «О государственной поддержке кинематографии РФ», может компенсировать кинематографистам не более 70% сметной стоимости фильма. Лишь «в исключительных случаях с учетом художественной и культурной значимости кинопроекта» он может претендовать на 100-процентную компенсацию из бюджета.

Субсидии на поддержку дебютного, авторского, анимационного и документального кино распределяет Минкультуры, коммерческим фильмам деньги предоставляет Фонд кино. В 2018 году министерство выдало 3,99 млрд руб. субсидий, фонд — 3,49 млрд руб. Итоговых данных за 2019 год еще нет.

На каждый дебютный кинопроект Минкультуры в 2018 году выделяло не более 25 млн руб., на авторский и экспериментальный фильм — не более 40 млн руб., на детский фильм — не более 50 млн руб., на полнометражные социально значимые телесериалы — не более 70 млн руб.

На полную господдержку производства и проката картины смогут рассчитывать только дебютные работы при соблюдении ряда условий, следует из поручения президента. Создателем такой дебютной картины должен быть режиссер — выпускник федерального государственного вуза в области кинематографии. Заявку на такое финансирование он может подать не позднее чем через пять лет после получения диплома.

Условия 100-процентной господдержки «уникальных» анимационных, документальных и научно-популярных фильмов в поручении не оговаривались.

Инициативу о финансовой поддержке некоторых фильмов в полном объеме на встрече с президентом во ВГИКе поддерживал его советник по культуре Владимир Толстой. По его словам, для этого не понадобится выделять дополнительные средства из бюджета.

С критикой идеи кинематографистов выступал Владимир Мединский, занимавший в тот момент пост министра культуры (с 24 января 2020-го помощник президента по культуре): «Если надо создать отдельный закон для отдельного автора, я с этим не согласен. Министерство поддерживает авторскую анимацию в существенных объемах. Фонд кино поддерживает коммерческую, успешную анимацию».

РБК направил запрос в Минкультуры.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: Минкультуры, кино, Владимир Мединский, Владимир Толстой, ВГИК, господдержка
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