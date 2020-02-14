Минкультуры предложило полностью финансировать съемки дебютных фильмов

Минкультуры предложило полностью компенсировать расходы на дебютные кинопроекты, а также съемки «уникальных анимационных и документальных фильмов». Сейчас закон не разрешает субсидировать более 70% сметной стоимости картины

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министерство культуры начало подготовку поправок в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных и правых актов.

Законопроект предусматривает увеличение максимального размера возможной госсубсидии для кинематографистов и прокатчиков до 100% от сметной стоимости производства фильма или его проката. Это необходимо, по замыслу Минкультуры, для того, чтобы «увеличить объем государственной поддержки дебютных кинопроектов, уникальных анимационных и документальных фильмов».

Подготовить эти поправки правительству поручил 23 декабря 2019 года президент Владимир Путин после встречи со студентами и преподавателями ВГИКа.

Сейчас государство, согласно закону «О государственной поддержке кинематографии РФ», может компенсировать кинематографистам не более 70% сметной стоимости фильма. Лишь «в исключительных случаях с учетом художественной и культурной значимости кинопроекта» он может претендовать на 100-процентную компенсацию из бюджета.

Субсидии на поддержку дебютного, авторского, анимационного и документального кино распределяет Минкультуры, коммерческим фильмам деньги предоставляет Фонд кино. В 2018 году министерство выдало 3,99 млрд руб. субсидий, фонд — 3,49 млрд руб. Итоговых данных за 2019 год еще нет.