Сделано в России: как нацпроект помогает при экспорте высоких технологий

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Российский несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) вырос в денежном выражении с начала 2022 года. Несмотря на уменьшение поставок, по итогам восьми месяцев номинальная стоимость ННЭ в денежном выражении выросла на 7% по сравнению с прошлым годом, достигнув $125 млрд, об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на Международном экономическом форуме «Сделано в России». Отечественные инновационные технологии, включая ИТ-разработки, по-прежнему пользуются спросом за границей. Покупатели из дружественных стран охотно внедряют российские инновации в медицине, транспортной и финансовой инфраструктуре. К тому же данные технологии позволяют решить важнейшие задачи импортозамещения и обеспечить государству промышленный и технологический суверенитет. В регионах уже переориентировались на покупку отечественных разработок.

Помощь при создании российских ИТ-решений и развитии торгового сотрудничества с иностранными партнерами оказывается благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Его курирует Минпромторг России. Оператором нацпроекта выступает Российский экспортный центр (группа объединяет Российский экспортный центр, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), экспортно-импортный банк Росэксимбанк и Школу экспорта). В рамках инициативы российские компании могут получить финансирование участия в международных выставках и деловых миссиях, компенсацию транспортных расходов, информационную помощь по работе на новом для себя рынке и исследовании спроса на свой продукт, помощь в сертификации и многое другое. Также РЭЦ выступает посредником между российским и зарубежным бизнесом: компаниям помогают в организации встреч с потенциальными партнерами.

Как российские инновации находят иностранных партнеров

В 2022 году РЭЦ предложил экспортерам один из самых эффективных в сложившейся ситуации инструментов — выставки и бизнес-миссии в приоритетных для России странах, рассказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина. Переориентировать поставки и найти новых партнеров на новых рынках, в частности на Востоке и в странах АТР, также помогут аналитические отчеты, международные консультации и помощь в логистике. В этом году усовершенствована программа «Сделано в России», которая должна закрепить статус отечественных производителей в глазах международных партнеров как надежных поставщиков высококачественной продукции, поделилась Никишина.

«Участие в глобальных выставках, которую реализует РЭЦ, развивает партнерскую сеть, укрепляет бренд Made in Russia», — говорит генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский. ЦРТ — участник проекта и разработчик инновационных систем по распознаванию голоса, синтезу речи, записи и анализу, идентификации лица и голоса.

Дырмовский подчеркивает, что группа ЦРТ реализовала большое количество AI-проектов по всему миру, при этом проекты в целевых регионах — Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Северной Африке — развиваются уже более 15 лет, что подтверждает востребованность российских решений.

Технологиями «Сделано в России» от Ovision — производителя биометрической системы идентификации — интересуются не только на внутреннем рынке, но и за его пределами, рассказал сооснователь компании Михаил Козлов. Он поделился, что запросы приходят из Казахстана, а на выставке «Экспо-2020» в Дубае стенд компании пользовался большим интересом, и там состоялось несколько предметных переговоров.

Технология, разработанная компанией из Санкт-Петербурга, позволяет платить лицом в прямом смысле и может заменить традиционные турникеты при входе в офисы или на предприятия. Компания вышла на рынок в 2007 году, у нее два флагманских продукта: технология распознавания лица Ogate, которая за 0,2 секунды распознает лицо без пропуска при входе, а также технология Opay — бесконтактная система мгновенной оплаты, которая по той же биометрии лица позволяет оплачивать покупки как офлайн, так и онлайн. Небольшая коробочка с камерой распознает лицо сотрудника или посетителя, что позволяет больше не брать с собой ни платежную карту, ни пропуск на работу.

«У нас появились новые возможности и вырос спрос на внутреннем рынке: западные компании, которыми охотно пользовались владельцы коммерческой недвижимости и не только, либо вовсе уходят с рынка, либо перестают поддерживать и обновлять свои продукты, — отметил Михаил Козлов. — Крупные российские компании поняли, что их прошивку контроля доступа не обновить, не масштабировать на новые объекты эти западные технологии, и тут приходим мы, которые уже три года занимаемся чисто российским решением и готовы заменить или дополнить уже установленное иностранное оборудование и ПО», — рассказал основатель Ovision.

«Подобные выставки полезны с точки зрения экспорта, поскольку улучшают и ускоряют процесс поиска покупателей и взаимодействия между заказчиком и исполнителем», — отметил финансовый директор TrafficData Дмитрий Поносов.

Разработки пермской ИТ-компании применяются для анализа транспортного потока, мониторинга дорожного движения, управления светофорными объектами, выявления ДТП и ЧС. В 2021 году TrafficData первой из российских разработчиков создала программное обеспечение по анализу движения электросамокатов на дорогах, стартап признали лучшим проектом по итогам пермского предакселератора НТИ.

TrafficData вступила в нацпроект для поиска зарубежных партнеров и клиентов в Объединенных Арабских Эмиратах, странах БРИКС и СНГ. На промышленной выставке в Казахстане компания презентовала два проекта. TrafficData Macro 2.0 собирает и анализирует параметры транспортных потоков и пешеходов с камер видеонаблюдения и других источников данных в реальном времени. TrafficData Land определяет параметры дорожного движения по видеозаписям с наземных камер видеонаблюдения. В ходе трех дней выставки в Казахстане компания провела четыре бизнес-встречи и договорилась о проведении пилотного проекта в Астане.

Сертификация и патенты без бюрократии

Получить необходимые лицензии и сертификаты российским компаниям становится проще и удобнее, в том числе благодаря сервисам цифровой платформы «Мой экспорт», созданной благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Через нее российские экспортеры могут воспользоваться государственными и иными услугами в сфере внешнеторговой деятельности онлайн в режиме «одного окна». Принцип действия и простота использования похожи на «Госуслуги», но для экспортеров.

Очень востребованной за рубежом стала отечественная разработка «НейроЧат» от московской компании «Нейротренд». Сейчас патент проходит регистрацию в Бразилии, ЮАР и Китае, гарнитуры тестируют в Сингапуре. Большой интерес к разработке проявляет Казахстан и некоторые другие страны.

«НейроЧат» регистрирует сигналы мозга и позволяет подать команды на компьютер или, например, на «умную» кофеварку. Уникальность отечественной инновации заключается в том, что она не требует вживления чипа в голову в отличие от иностранных аналогов. «НейроЧат» создан под научным руководством российского ученого, ведущего мирового специалиста по нейроинтерфейсам Александра Каплана. Это целиком и полностью разработка российских инженеров и программистов. К тому же «НейроЧат» — один из первых проектов Национальной технологической инициативы, который не просто стал ярким изобретением, а реально используется по всей России для нейрокоммуникации людей с ограниченными возможностями, нейрореабилитации, развития ресурсов мозга и обучения.

Сейчас гарнитурами «НейроЧата» пользуются в 40 регионах России порядка 60 лечебно-профилактических учреждений и реабилитационных центров, а также около 100 человек на дому. «НейроЧат» на 85% состоит из российских комплектующих, оставшиеся 15% составляет иностранная микроэлектроника, но представители компании отмечают, что запасов комплектующих хватит еще минимум на год, к тому же многими отраслевыми игроками — Минпромторгом, союзом «Кибатлетика» и другими — ведется активная работа по налаживанию цепочек поставок, которые обеспечат новую логистику.

Курс на опережение

По мнению генерального директора группы компаний ЦРТ Дмитрия Дырмовского, не менее важный пункт государственной поддержки — это упрощение порядка получения субсидий и снижение нагрузки для прохождения формальных процедур.

Большую роль в развитии отечественных компаний играют гранты на создание AI-решений, которые стимулируют не только импортозамещение, но и «импортоопережение». Так, в этом году группа ЦРТ представила новую версию биометрической платформы для оптимизации дистанционного обслуживания. Благодаря РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий), в короткий срок реализован ряд обновлений платформы, что помогает быстрее выводить сервисы из инновационных в повседневные.

«Платформа уже используется в банках, финансовых институтах России, есть интерес за рубежом. Синергия, диалог государства, бизнеса и технологических компаний продолжит способствовать дальнейшему развитию ИТ-отрасли, в том числе реализации экспортного потенциала», — рассказал Дырмовский.