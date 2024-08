Ученые обнаружили гигантский океан под поверхностью Марса

Под поверхностью красной планеты может находиться огромный океан, показали данные с зонда NASA. Однако для подтверждения теории и поиска микробной жизни на Красной планете потребуются бурильные установки, рассказали ученые

Фото: NASA

Американские геофизики из Калифорнийского университета обнаружили гигантский океан, скрытый глубоко под поверхностью Марса. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Огромный резервуар был обнаружен с помощью сейсмических данных, полученных аппаратом InSight Lander NASA. Исследование более глубокой коры показало, что она, вероятно, состоит из лоскутков раздробленной магматической породы, содержащей более чем достаточно жидкой воды, чтобы заполнить марсианские океаны, покрыв всю планету слоем толщиной 1–2 км.

Однако получить доступ к этим колоссальным водным запасам затруднительно из-за большой глубины залегания — от 11,5 до 20 км. Для подтверждения наличия воды и поиска потенциальных признаков микробной жизни потребуется дополнительное оборудование, включая бурильные установки, отметили ученые.

Марсианская поверхность покрыта высохшими речными руслами, дельтами и озерными ложами, что указывает на некогда изобильные водные ресурсы соседнего мира, отмечают ученые в статье для PNAS. Однако около 3,5 млрд лет назад резкое изменение климата и потеря планетой большей части атмосферы лишило Марс поверхностных вод. Тем не менее вода сохранилась в виде минералов и льдов, а также в глубине Красной планеты.

В начале августа Европейское космическое агентство (European Space Agency, ESA) показало новые кадры остатков некогда самого большого озера на Марсе — озера Эридания. Снимки были сделаны с борта космического корабля Mars Express камерой высокого разрешения. Когда-то это озеро содержало больше воды, чем все остальные марсианские озера, вместе взятые. Оно было больше любого известного озера на Земле, вмещало достаточно воды, чтобы трижды заполнить Каспийское море.

В июне компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска сообщила об успешном приводнении прототипа корабля Starship. В будущем, как планируют создатели, он будет применяться для перевозки грузов и астронавтов на околоземную орбиту, а в перспективах — на Луну и Марс. В 2020 году Маск обещал, что SpaceX сможет впервые доставить человека на Марс в 2026-м. В рамках своей программы по колонизации этой планеты бизнесмен рассказывал, что планирует отправить туда сначала десять человек, а уже в 2050 году численность населения Красной планеты может превысить 1 млн человек.