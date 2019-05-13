Производитель тамагочи решил возобновить его выпуск

Популярная в 1990-е игрушка сохранит свой внешний вид и основной сценарий — хозяину по-прежнему нужно будет заботиться о виртуальном питомце, но функционал устройства расширится: оно сможет синхронизироваться со смартфоном

Фото: Toru Hanai / Reuters

Японская компания Bandai, специализирующаяся на производстве игрушек и видеоигр, решила вернуться к производству своего популярного в 1990-е годы изобретения — карманной игрушки тамагочи. Она представила общественности новую версию, которая получил название Tamagotchi On.

Обновленная игрушка внешне похожа на своего предшественника: это небольшое устройство в форме яйца, но вместо черно-белого экрана появится цветной LCD-дисплей с диагональю 2,25 дюйма, под ним традиционно будут расположены три кнопки.

Сценарий игры сохранился: пользователям необходимо ухаживать за виртуальным питомцем, кормить его, играть с ним, выгуливать его и укладывать спать. Питомцы приобрели новые свойства: теперь они могут ходить друг к другу в гости, жениться и размножаться. Одно устройство может хранить в себе 16 поколений. Тем не менее главная задача игры осталась неизменной — поддерживать жизнерадостность «зверюшки» и не допустить ее смерти.

Игра теперь сможет взаимодействовать со смартфоном или планшетом через Bluetooth и LTE. Благодаря этому можно будет получать подарки, а также меняться персонажами.

На официальном сайте производителя запущен обратный отсчет времени до старта продаж нового тамагочи: он появится в продаже через 75 дней, в конце июля этого года. Новые тамагочи, уточняет Wired.com, будут стоить $59,99 за штуку.