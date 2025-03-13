 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

РосНИИРОС заявил об отсутствии оснований для закрытия домена СССР

РосНИИРОС: оснований для закрытия домена СССР нет
В РосНИИРОСе сообщили, что не получали уведомлений об исключении домена.su из корневой зоны DNS. Domain Name Wire писало, что ICANN уведомил оператора домена.su о закрытии доменной зоны к 2030 году.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Российском НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС; регистратура домена.su) заявили, что сообщения о возможном закрытии доменной зоны.su (использовалась для обозначения СССР) не соответствуют действительности. Оснований для этого нет, подчеркнул оператор.

«Регистратура (РосНИИРОС) не планирует ликвидацию домена.SU и никаких формальных действий со стороны ICANN предпринято не было», — сказали там.

По данным Domain Name Wire, глобальный оператор доменных имен и IP ICANN 6 февраля уведомил оператора доменов.su в письме о закрытии доменной зоны к 2030 году. Оно связано с новыми правилами, принятыми ICANN в 2022 году, согласно которым домен верхнего уровня удаляется по истечении пяти лет с момента исключения управляющей им страны из стандарта ISO-3166-1.su был выведен из стандарта ISO 3166-1 еще в 1992 году, пишет издание.

В РосНИИРОСе сообщили, что не получали от PTI (Организация по открытым техническим идентификаторам — структура ICANN) уведомлений об исключении домена.su из корневой зоны DNS. «Это вчера подтвердил член совета директоров ICANN Беки Берр на публичной сессии в рамках проходящей в эти дни в Сиэтле конференции ICANN82 Community Forum», — отметили там.

Там пояснили, что домен.su является частью российской национальной доменной зоны, как и домены.ru и.рф.

Удаление домена верхнего уровня из корневой зоны DNS возможно только в случае исключения соответствующего кода из стандарта ISO 3166. «В настоящее время код «SU» включен в список ISO 3166 со статусом «исключительно зарезервирован», — объяснили в РосНИИРОСе.

РосНИИРОС — основоположник российской доменной индустрии. Он администрирует национальный домен верхнего уровня.su с 1993 года.

На данный момент в домене.su зарегистрировано 111,6 тыс. сайтов, уточнили в Координационном центре доменов.ru и.рф. В КЦ пояснили, что код.su в 2008 году был зарезервирован на неопределенный срок. Таким образом, этот код сохраняется в стандарте ISO 3166-1 «в качестве исключительно зарезервированного кода, а домен.su продолжает функционировать в штатном режиме».

Там отметили, что «информация о возможном закрытии доменной зоны.su муссируется» с момента распада Советского Союза. «Все эти годы идет рабочий процесс по урегулированию статуса домена и его развитию в интересах конечных пользователей из более чем 50 стран мира», — сказали в КЦ.

На сегодня в зоне.su 112 тыс. доменов, на половине из них размещены полноценные сайты, говорит директор по продукту доменного бизнеса «Руцентр» Марина Брик. Эту зону, по ее словам, выбирают из-за тематики, если хочется подчеркнуть, что проект или бизнес посвящен истории или наследию советского союза, или же по причине занятости нужного имени в более популярных зонах.ru и.рф.

«Речь идет о вполне живой, востребованной зоне, и для многих владельцев доменов утратить свой привычный, годами используемый онлайн актив может быть очень болезненно. Однако на сегодняшний день итогового решения о ликвидации зоны нет, а саму механику такого закрытия еще ни разу не применяли, — рассуждает Брик. — То есть речь о необкатанной процедуре, которая была прописана в 2021 году на уровне документа. Правила, которые были разработаны для страновых доменов в группу ICANN ccNSO, имеют влияние только на членов этой группы, в которую.su не входит».

В то же время ICANN декларирует приоритет интересов пользователей, потому решение лишить десятки тысяч администраторов доменов их ресурсов, по словам Брик, будет приниматься сложно, так как это противоречит миссии организации.

РБК направил запрос в Минцифры.

Читайте РБК в Telegram.

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Путин назвал условие прекращения боевых действий

Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода

Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео

Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта

Что сказал Путин о готовности к перемирию

Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов

Экспорт дизеля в Африку упал вдвое

Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео

Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова, Екатерина Шокурова
РосНИИРОС домен Рунет
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28) Инвестиции, 18:19 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0) Инвестиции, 18:19
Трамп выразил уверенность в присоединении Гренландии к СШАПолитика, 20:59
World Aquatics разрешила отбор на ЧМ-2025 на чемпионатах РоссииСпорт, 20:55
Бундестаг обсудил увеличивающие военные расходы поправки к КонституцииПолитика, 20:48
Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в контексте мира на УкраинеПолитика, 20:45
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
«Мы за, но есть нюансы». Что сказал Путин о перемирии на УкраинеПолитика, 20:32
Трамп сообщил, что США ведут с Россией «очень серьезные обсуждения»Политика, 20:26
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Первая компания запланировала участие в программе повышения капитализацииИнвестиции, 20:25
Ереван и Баку согласовали запрет на войска третьих стран на границеПолитика, 20:20
В РАН и ЦБ поспорили о создании «рубля-актива» для защиты от инфляцииЭкономика, 20:19
В ООН оценили слова Путина о перемирии на УкраинеПолитика, 20:15
Трамп счел заявление Путина о перемирии многообещающим, но не полнымПолитика, 20:07
Что сказал Путин о возможном перемирии с Украиной. ВидеоПолитика, 19:53
Ушаков заявил, что Уиткоффа позовут в Кремль после сигнала ПутинаПолитика, 19:50