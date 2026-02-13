 Перейти к основному контенту
Yandex AI возглавил топ App Store в Турции

Фото: Полина Харчевникова / РБК
Фото: Полина Харчевникова / РБК

Приложение Yandex AI обошло глобальных конкурентов и возглавило топ App Store в Турции. Об этом свидетельствуют данные рейтинга бесплатных приложений App Store.

Накануне турецкая компания Yandex Türkiye выпустила на территории республики ИИ-сервис Yandex AI, который был создан специально для турецкого рынка. Приложение объединяет функции ИИ-ассистента и AI-браузера.

В пресс-службе Yandex также сообщили РБК, что российская нейросеть Алиса AI показала самый высокий рост вовлеченности в 2025 году, а во втором полугодии — стала главным драйвером рынка и обогнала по числу установок китайскую нейросеть DeepSeek. Об этом свидетельствуют данные Digital Marketing Club Russia.

Time Spent (время, которое человек проводит с сервисом) нейросети Алиса AI увеличился за год на 156,7%. На втором месте — DeepSeek (+120%). В четвертом квартале российская и китайская нейросеть поменялась местами: у DeepSeek вовлеченность выросла на 8,5%, а у Алисы AI немного снизилась (на 4,7%) из-за резкого притока новых пользователей.

При этом итогам 2025 года по общему числу загрузок лидировал DeepSeek — его скачали 13,3 млн раз. Однако интерес к приложению снизился: за год число загрузок уменьшилось на 9,8%, а в четвертом квартале падение составило уже 56,8%. Российская нейросеть Алиса AI, которую скачали за год 10,7 млн раз, наоборот, показала положительную динамику. За год число загрузок увеличилось на 11,7%, а за четвертый квартал — в 3,6 раза.

Chatbot AI Assistant (Genie) — один из сервисов-посредников — набрал за год 4,3 млн установок, увеличив свою аудиторию почти в восемь раз. В четвертом квартале он добавил к ним еще 1,06 млн загрузок (28,8%). Другой похожий сервис, Qwen Chat, установили в прошлом году 884,8 тыс. раз. Однако в четвертом квартале число его загрузок сильно сократилось — на 40% (на 327,5 тыс.).

Другие сервисы демонстрировали более сложную динамику вовлеченности. Chatbot AI Assistant (Genie) ухудшил свой результат и по итогам года (на 5,9%), и по итогам квартала (на 9,9%). Qwen Chat показал умеренный рост Time Spent за год (+5,4%), но потерял 9,2% в четвертом квартале.

Изображение создано системой искусственного интеллекта

Материал дополняется

Авторы
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
