В Госдуме предложили запретить рекламу оборудования для самогона

Рекламу самогонных аппаратов для домашнего производства алкоголя крепостью выше 16% могут запретить — соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Сейчас под ограничениями находится реклама непосредственно спиртных напитков

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Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил запретить в России рекламу оборудования для производства самогона крепостью выше 16%. Соответствующий законопроект опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности 13 февраля, обнаружил РБК.

Поправку о запрете продвижения «технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях спиртосодержащих продуктов крепостью более 16%», предлагается внести в закон «О рекламе».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас значительная доля крепкого алкоголя в России производится в домашних условиях «без получения лицензии и какого-либо контроля». По экспертным оценкам, потребление самогона в стране составляет около 14 млн декалитров в год, следует из документа.

При этом ограничения и запреты в части рекламы алкогольной продукции не распространяются на оборудование, используемое для домашнего производства алкоголя. «Реализация самогонных аппаратов, порой по своей мощности приближающихся к промышленному производству, и оборудования для производства спиртосодержащих жидкостей ничем не ограничена, — говорится в пояснительной записке. — Законодательные ограничения на рекламу самогонных аппаратов в настоящее время в России отсутствуют».

Как ограничено продвижение спиртного Реклама алкогольной продукции в России существенно ограничена. Пиво и пивные напитки можно рекламировать только в магазинах в отделах с алкопродукцией, во время спортивных трансляций на телевидении и на некоторых полосах в печатной прессе. При этом содержание такой рекламы регламентировано: в ней не должно быть образов людей и животных, а также обязательно наличие специального дисклеймера о вреде алкоголя. С серьезными ограничениями по времени выхода на телевидении и месту расположения в печатной прессе допускается реклама отечественного вина.

Ранее, в начале февраля, депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов объяснял это тем, что такая реклама используется пивоваренными компаниями для продвижения своей алкогольной продукции. Со ссылкой на исследования депутат утверждал, что она повышает уровень потребления пива, особенно среди молодежи.

Спрос на самогонные аппараты в России вырос в пандемию коронавируса. Интерес к ним спровоцировали самоизоляция и переход на удаленный режим работы. Например, у онлайн-ретейлера Ozon спрос на самогонные аппараты за первые десять месяцев 2020 года вырос в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, а на дистилляторы — более чем в четыре раза. Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз отмечал, что число занимающихся самогоноварением увеличивается за счет среднего класса, представители которого готовят «для себя и своего ближнего круга виски, кальвадос и другие алкогольные напитки».

Но в последнее время интерес к самогонным аппаратам упал: в декабре 2024 года маркетплейсы стали сообщать о снижении продаж. Так, на Wildberries в январе—ноябре 2024 года спрос на них снизился на 5% к аналогичному периоду 2023-го, а количество соответствующих артикулов — на 7%. Еще у одной крупной онлайн-площадки число покупок самогонных аппаратов снизилось за год на 16%, а цены на них — на 5%, писало отраслевое издание Shoppers.