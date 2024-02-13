Рок-группа «Слот» заявила об отмене концертов в Тамбове, Пензе и Тольятти

Рок-группа «Слот» сообщила об отмене концертов в Тамбове, Пензе и Тольятти в феврале по обстоятельствам, «находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора». Деньги за билеты пообещали вернуть

Концерт группы «Слот» (Фото: Евгений Стукалин / ТАСС)

Концерты рок-группы «Слот», запланированные на 15, 17 и 18 февраля в Тамбове, Пензе и Тольятти соответственно, отменяются, сообщили музыканты в телеграм-канале.

«Мы вынуждены сообщить, наши концерты <...> отменяются по обстоятельствам, находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора. Все денежные средства за проданные билеты будут возвращены зрителям в ближайшее время», — говорится в публикации.

РБК обратился за комментарием к представителю группы «Слот». Организатор концертов группы «Слот» отказался от комментариев.

Музыканты группы — гитарист Сергей (ID) Боголюбский и солистка Дарья (Нуки) Ставрович — внесены в украинскую базу «Миротворец», где авторы публикуют данные артистов, общественных и политических деятелей, которые, по их мнению, выступали за нарушение территориальной целостности Украины. «Слот» неоднократно выступала в Крыму.

Ставрович в 2016 году стала полуфиналисткой пятого сезона шоу «Голос» на «Первом канале». Вместе с Боголюбским они стали авторами музыки для церемоний открытия и закрытия Зимней Универсиады 2019 года, а также участвовали в записи музыки к мультфильмам «Лео и Тиг», «Ми-ми-мишки» и др.