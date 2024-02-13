Рок-группа «Слот» заявила об отмене концертов
Концерты рок-группы «Слот», запланированные на 15, 17 и 18 февраля в Тамбове, Пензе и Тольятти соответственно, отменяются, сообщили музыканты в телеграм-канале.
«Мы вынуждены сообщить, наши концерты <...> отменяются по обстоятельствам, находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора. Все денежные средства за проданные билеты будут возвращены зрителям в ближайшее время», — говорится в публикации.
РБК обратился за комментарием к представителю группы «Слот». Организатор концертов группы «Слот» отказался от комментариев.
Музыканты группы — гитарист Сергей (ID) Боголюбский и солистка Дарья (Нуки) Ставрович — внесены в украинскую базу «Миротворец», где авторы публикуют данные артистов, общественных и политических деятелей, которые, по их мнению, выступали за нарушение территориальной целостности Украины. «Слот» неоднократно выступала в Крыму.
Ставрович в 2016 году стала полуфиналисткой пятого сезона шоу «Голос» на «Первом канале». Вместе с Боголюбским они стали авторами музыки для церемоний открытия и закрытия Зимней Универсиады 2019 года, а также участвовали в записи музыки к мультфильмам «Лео и Тиг», «Ми-ми-мишки» и др.
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