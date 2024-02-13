«Рег.ру» получил клиентов конкурирующего хостинг-провайдера Reddock

Входящий в RU-CENTER хостинг-провайдер «Рег.ру» получит клиентскую базу компании-конкурента Reddock. Небольшим компаниям сложно выполнить требования нового законодательства, что запустит волну подобных сделок, считают эксперты

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О том, что «Рег.ру» заключил соглашение о приеме на обслуживание клиентов Reddock, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Условия сделки не раскрываются.

«Рег.ру» входит в группу RU-Center, по собственным данным, занимает около 15% рынка хостинга в домене.ru (сервисы для размещения сайтов: серверов или набор серверов, на которых хранятся все файлы сайта и которые постоянно подключены к Сети), обслуживает более 200 тыс. клиентов. У Reddock около 2,5 тыс. пользователей — все они в течение месяца перейдут на мощности «Рег.ру», отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что «Рег.ру» ранее заявлял о желании приобрести небольших игроков, для которых хостинг не является приоритетным видом деятельности, и в конце 2023 года разослал соответствующее предложение малым и нишевым компаниям. «Многие из них из-за высокой конкуренции и регуляторного давления теряют свои позиции и решают отказаться от направлений, которые не приносят прибыль», — указано в сообщении.

Как говорил ранее источник РБК на рынке хостинга, осенью 2023 года «Рег.ру» рассматривал возможность покупки восьми компаний, но детали не уточнял.

Как поменялись правила для хостинга

С 1 декабря в России вступили в силу поправки, регулирующие деятельность хостинг-провайдеров. Они должны гарантировать защиту информации в своей инфраструктуре, сотрудничать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), оперативно реагировать на угрозы, принимать участие в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета и др. Сформирован реестр хостингов, не вошедшим в него организациям с 1 февраля 2023 года запрещено оказывать услуги в России.

По словам члена оргкомитета Профессиональной ассоциации в сфере облачных технологий (RCCPA) Антона Салова, из-за сложностей с регистрацией в реестре, необходимости перестройки систем и процессов для соответствия его требованиям небольшие компании постепенно уходят с рынка.

Чтобы попасть в реестр, компания должна отвечать ряду требований, в том числе иметь систему оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), напомнил гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Он указал, что у некоторых компаний работа СОРМ не была налажена — им нужно было или дополнительно вкладываться в оборудование, или продавать бизнес. По мнению Цаплина, выход Reddock из бизнеса хостинг-провайдеров был связан именно с этим. Он также отметил, что и сама RUVDS получала от «Рег.ру» письмо с предложением приобрести бизнес.

Сейчас в реестре более 300 хостеров, но ИП, которое оказывало услуги под брендом Reddock, в нем не представлено.

Издержки компаний на выполнение новых требований измеряются десятками миллионов рублей, для небольших компаний это крупная сумма, согласен глава хостинг-провайдера Rusonyx Константин Анисимов. «Этой ситуацией решила воспользоваться «Рег.ру» — они активно рассылали предложения хостинговым компаниям о покупке бизнеса в ноябре-декабре 2023 года. Желающие продать бизнес есть и, скорее всего, это не последнее поглощение», — отметил Анисимов.

По его словам, стоимость хостинговой компании сильно зависит от качества клиентской базы, используемых технологий, наличия нового оборудования, а также общей прибыльности бизнеса, и может варьироваться от 1 до 2 годовых оборотов компании. По оценке Цаплина, покупка клиентской базы Reddock могла обойтись в 45–55 млн руб.

Впрочем, владелец Reddock Дмитрий Юзепчук говорит, что ужесточение законодательства сыграло значимую роль, но было не основной причиной решения выйти из бизнеса хостинг-провайдеров. «В течение 2023 года я постепенно избавлялся от непрофильных активов, Reddock стал последним в этом процессе. Сумма сделки меня устраивает. Мы с «Рег.ру» провели достаточно продолжительные переговоры и согласовали все условия», — рассказал Юзепчук.

В июне-августе он ожидает начала принудительных блокировок и отключений хостинг-провайдеров, которые не выполнили требования нового законодательства. «На этом фоне часть клиентов останутся незащищенными, так как не все игроки рынка, особенно маленькие, смогут выполнить требования нового закона», — считает Юзепчук. По его мнению, это запустит волну миграций клиентов от одних провайдеров к другим.