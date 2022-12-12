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Россиянам и белорусам закроют доступ к Diablo IV

DTF: Blizzard не будет продавать Diablo IV в России и Белоруссии
Предыдущая часть франшизы вышла десять лет назад, новая, четвертая, часть должна выйти в июне 2023 года. Возобновлять продажи в России к этому моменту Blizzard не планирует
Фото: diablo4.blizzard.com
Фото: diablo4.blizzard.com

Четвертая часть культовой игры Diablo не будет доступна для покупки и запуска на российских и белорусских учетных записях. Об этом компания Blizzard сообщила в ответ на запрос издания DTF.

Blizzard приостановила продажи в России и Белоруссии в начале 2022 года. В службе поддержки сообщили журналистам, что неизвестно, изменится ли ситуация в дальнейшем.

Релиз игры намечен на июнь 2023 года.

На то, что Diablo IV заблокирована для предзаказа и не отображается в приложении Battle.net, обратили внимание пользователи игровых форумов. «Обмануть» онлайн-сервис от Blizzard с помощью VPN не получится, поскольку он проверяет страну регистрации аккаунта.

Серия игр Diablo была запущена в 1996 году. Ее последняя часть, Diablo III, вышла в мае 2012 года.

Activision Blizzard помимо Diablo владеет правами на серии игр Call of Duty, Overwatch и World of Warcraft. О прекращении работы в России компания заявила в начале марта. «Сегодня мы объявляем, что Activision Blizzard приостанавливает новые продажи наших игр в России, пока продолжается этот конфликт (военная операция на Украине. — РБК). Мы продолжим искать способы поддержать украинский народ», — говорилось в заявлении.

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Работу в России прекратили и другие крупные разработчики игр и компании-правообладатели. Так, продажу всех своих продуктов в России прекратил разработчик компьютерных игр Electronic Arts (EA), российские и белорусские футбольные команды из игр серии FIFA и NHL удалили. В связи с конфликтом на Украине временно приостановила продажу игр на территории России и Белоруссии польская студия CD Projekt RED, разработавшая видеоигры Cyberpunk 2077 и «Ведьмак». Bethesda Softworks (серии Falout, The Elder Scrolls) убрала из магазинов Steam и Epic Games Store на территории России свои игры. Также поступили Rockstar Games (Red Dead Redemption и GTA), SEGA, Take-Two Interactive. Игровое подразделение Sony закрыло для российских аккаунтов игровой магазин Playstation Store.

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