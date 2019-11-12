Суд обязал Championat.com удалить трансляции чемпионата России по футболу

Мосгорсуд обязал входящий в Rambler Group спортивный ресурс Championat.com удалить со своего сайта трансляции чемпионата России по футболу. Обеспечительные меры приняты по заявлению телеканала «Матч ТВ»

Московский городской суд 7 ноября удовлетворил заявление ООО «Национальный спортивный телеканал», управляющего телеканалом «Матч ТВ», и в качестве обеспечительных мер обязал Роскомнадзор прекратить распространение на сайте Championat.com записей матчей Российской премьер-лиги сезонов 2018/2019 и 2019/2020 годов. Текст определения опубликован на сайте суда.

У «Матч ТВ» в соответствии с антипиратским законодательством после принятия обеспечительных мер есть 15 дней на то, чтобы подать иск к входящему в Rambler Group интернет-ресурсу. В свою очередь, у сайта Championat.com после принятия обеспечительных мер был день на то, чтобы удалить спорный контент. В противном случае операторы связи по требованию Роскомнадзора должны были заблокировать страницы сайтов.

Это первый случай, когда Championat.com нарушил права телеканала, сообщили РБК в пресс-службе «Матч ТВ». Иск был подан из-за 21 видео с отрывками футбольных матчей Российской премьер-лиги, размещенных на сайте. В пресс-службе «Матч ТВ» подчеркнули, что не намерены взыскивать с Rambler Group деньги.

РБК направил запрос в Rambler Group.