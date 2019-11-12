Издатели книг и газет получат новые налоговые льготы

Минкомсвязь и Роспечать предложили не облагать налогами до 30% нереализованной печатной продукции. Только в периодике это позволит сэкономить издателям около 1,7 млрд руб., подсчитали в Союзе предприятий печатной индустрии

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Минкомсвязь и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) подготовили законопроект, согласно которому издательские дома смогут списывать до 30% нереализованной печатной продукции без уплаты налогов. Об этом РБК сообщили представители двух ведомств.

Подготовить такой законопроект Минкомсвязи и Роспечати поручил Минфин, которому, в свою очередь, 30 октября отдал поручение первый заместитель председателя правительства Антон Силуанов. Ведомства должны выполнить это поручение в течение месяца, уточнили РБК в пресс-службе правительства.

В свою очередь, соответствующее поручение — подготовить свои предложения по измененияю законодательства о налогах и сборах — премьер-министру еще 20 февраля 2019 года дал президент Владимир Путин по итогам встречи с руководителями российских печатных СМИ.

Согласно подготовленному Минкомсвязью и Роспечатью законопроекту, до 30% стоимости тиража книг и периодики может быть отнесено к расходам на производство и не облагаться обязательными налогами. Издатели смогут списывать без уплаты налога бракованную, утратившую товарный вид, а также нереализованную продукцию, указано в законопроекте. Авторы законопроекта предлагают также уменьшить срок реализации книг с 24 до 12 месяцев, поскольку распространители возвращают издателям нераспроданную продукцию через год.

Действующая редакция Налогового кодекса РФ предусматривает льготу на списание до 10% тиража, при этом реальный показатель возврата печатной продукции в 2019 году составил в среднем 40% от тиража, указано в пояснительной записке к законопроекту.