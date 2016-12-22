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Mail.Ru Group отказалась от участия в новом рейтинговом проекте «Яндекса»
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Mail.Ru Group отказалась от участия в новом рейтинговом проекте «Яндекса»
Технологии и медиа, 20:44
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Mail.Ru Group отказалась от участия в новом рейтинговом проекте «Яндекса»
Mail.Ru Group потребовала убрать данные о посещаемости своих интернет-ресурсов из нового рейтинга «Яндекса». В компании считают, что «Яндекс» будет спекулировать данными об аудитории, так как сам является игроком рекламного рынка
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Mail.Ru Group отказалась принимать участие в новом рейтинге крупнейших сайтов, созданном компанией «Яндекс», и попросила убрать из него данные о посещаемости всех интернет-проектов, которые ей принадлежат. Об этом говорится в сообщении Mail.Ru Group, поступившем в РБК.

В Mail.Ru Group считают, что «Яндекс» коммерчески заинтересован в результатах нового инструмента. «Ситуация, когда один из крупнейших игроков российского рекламного рынка измеряет этот рынок, выглядит абсурдно. Заинтересованность компании в этой ситуации слишком велика — примерно как если бы телевизионные рейтинги измерял и публиковал один из телеканалов», — говорится в сообщении Mail.Ru Group.

Речь идет о проекте «Яндекс.Радар», который представляет собой публичный рейтинг посещаемости 10 тыс. интернет-проектов по разным категориям (бизнес, авто, здоровье и др.). О запуске нового продукта компания объявила 12 ноября. С помощью этого инструмента можно получить данные о минимальной и максимальной посещаемости сайтов, времени, которое россияне проводят на его страницах и др. Новый инструмент будет полезен прежде всего рекламодателям, ориентирующимся на данные о посещаемости и аудитории того или иного ресурса, рассчитывают в «Яндексе».

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Месячная аудитория проектов рассчитывается на основании обезличенных данных, полученных с помощью браузера «Яндекса», его расширений, а также продуктов «Яндекс.Метрика» и AppMetrica. Для проектов, разрешивших использовать данные Метрики и AppMetriсa, приведены точные значения по дневной посещаемости, доли аудитории и среднее время, которое люди проводят на сайте. Для остальных проектов указана приблизительная оценка, рассчитанная по математической модели.

В Mail.Ru считают, что данные, полученные от собственных проектов «Яндекса», не отражают объективной ситуации, так как расчет производится на основании измерений аудитории, наиболее лояльной «Яндексу». «В нынешнем виде проект будет занижать аудиторию практически всех крупных зарубежных игроков (Google, Facebook, AliExpress), а также тех российских, которые не поставят счетчик «Метрики»: Mail.Ru, «Одноклассников», «ВКонтакте» и, мы уверены, многих других крупнейших площадок, с которыми компания «Яндекс» конкурирует в различных сферах», — сообщили РБК в Mail.Ru Group.

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Компания также заявила, что требует убрать данные о принадлежащих ей медиапроектах из рейтинга «Яндекс.Радара». К таким проектам относятся почта и портал Mail.Ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», игры и другие ресурсы холдинга. «Право не участвовать в рейтинге должно быть предоставлено любой интернет-площадке вне зависимости от того, установлен на ней счетчик «Яндекса» или нет», — подчеркивают в Mail.Ru.

В Rambler Group, напротив, появление «Яндекс.Радара» оценили положительно. Появление этого инструмента «соответствует интересам рынка», сообщил РБК заместитель генерального директора Ramble Group Максим Тадевосян. «У многих участников рынка давно сформировался запрос на такой транспарентный инструмент измерения аудиторных показателей, который основывается на реальной аудитории, совмещает разные платформы потребления интернета — мобайл и десктоп — и может реально определять наличие одного человека в этих средах», — считает он.

РБК направил запрос в пресс-службу «Яндекса» по поводу заявления Mail.Ru Group.

Авторы: Наталья Демченко, Валерий Романов, Мария Истомина.
Теги: Mail.Ru Group , «Яндекс»
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