Россия не присоединилась к плану Макрона по регулированию интернета

Представленный во Франции план регулирования киберпространства поддержала 51 страна. России, США и Китая среди подписантов не оказалось, но в списке есть две отечественные компании

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

В понедельник, 12 ноября, президент Франции Эмманюэль Макрон на Форуме по управлению интернетом представил «Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве» (Paris Call for Trust and Security in Cyberspace) — меморандум, который должен обеспечить мягкое регулирование интернета.

Документ поддержали 51 страна, несколько сотен коммерческих и некоммерческих организаций — всего более 370 подписантов, следует из документа, опубликованного на сайте Министерства европейских и иностранных дел Франции. Среди стран, присоединившихся к документу, нет России, Китая и США. Однако его подписали две компании из России — «Лаборатория Касперского» и Group-IB, а также несколько крупных технологических компаний — Microsoft, Facebook, Google, Dell, SAP, IBM, Nokia, Oracle, Panasonic и другие.

Обязательства, взятые на себя подписавшими документ ​Защищать пользователей интернета и объекты критической инфраструктуры от вредоносных действий в киберпространстве любого масштаба, помогать устранять их последствия;

не допускать любые действия, которые преднамеренно и существенно вредят общедоступности и целостности интернета;

способствовать предотвращению иностранного вмешательства в предвыборный процесс через действия в киберпространстве;

предотвращать кражу интеллектуальной собственности с помощью информационно-коммуникационных технологий (включая информацию, которая составляет коммерческую тайну и может быть использована конкурентами в своих целях);

препятствовать распространению способов причинить вред через информационно-коммуникационные технологии;

укреплять безопасность цифровых процессов, продуктов и сервисов на всем протяжении их жизненного цикла;

поддерживать усилия по распространению основ безопасного поведения в Сети (кибергигиены) для всех субъектов;

предпринимать усилия для защиты негосударственных субъектов от кибератак;

содействовать широкому признанию и соблюдению международных норм ответственного поведения наряду с мерами, укрепляющими доверие в киберпространстве.

Как заявил Макрон, существует два подхода к регулированию интернета: калифорнийский, который предполагает полную бесконтрольность, и китайский, когда государство полностью контролирует Сеть. Президент Франции не является сторонником ни одного из этих подходов. По его словам, государства должны защитить граждан и от неправильного использования их данных, а также от вредного контента (детской порнографии, террористического, связанного с травлей в интернете, выражением ненависти и т.д.).

По его словам, число подписантов документа будет расти. Французский президент обратился к аудитории с просьбой поддержать документ и популяризировать указанные в нем принципы. При этом он признал, что реализация положений, предложенных в декларации, остается «крайне сложной задачей». Чтобы эффективнее решить поставленную задачу, Макрон предложил наделить Internet Governance Forum (IGF, Форум по управлению интернета, входит в состав ЮНЕСКО) дополнительными полномочиями. По замыслам французского лидера, IGF должен получить от ООН мандат, позволяющий форуму вести мониторинг реализации принципов, указанных в декларации.

«Мы в Group-IB полностью поддерживаем основные принципы документа, поскольку они совпадают с нашими, особенно мы поддерживаем идеи государственно-частного партнерства в сфере борьбы с киберпреступностью», — пояснил РБК представитель компании.

Представитель «Лаборатории Касперского» также подтвердил. что их компания стала одним из первых сторонников инициативы, нацеленной на повышение доверия и безопасности в киберпространстве. «Paris Call выдвигает ряд важных принципов международной кибербезопасности. В частности, признает ответственность ключевых субъектов частного сектора за укрепление доверия, безопасности и стабильности в киберпространстве, а также поощряет инициативы, направленные на повышение защищенности цифровых процессов и продуктов по всей цепочке поставок. Проект способствует широкому сотрудничеству в сфере инновационных технологий и развитию коллегиального подхода к решению важных вопросов», — отметил он.