Роскомнадзор подготовил приказ для непубличного «замедления» сервисов

Роскомнадзор подготовил проект приказа, по которому ведомство сможет ограничивать работу ресурсов через внесудебное решение Генпрокуратуры. По мнению экспертов, опрошенных Forbes, РКН не нужно будет отчитываться о «замедлениях»

Роскомнадзор подготовил проект приказа, который позволит непублично «замедлять» работу сайтов на основании внесудебного решения Генеральной прокуратуры, сообщает Forbes со ссылкой на документ.

Согласно тексту проекта, ведомство будет наделено полномочиями «по управлению сетью связи общего пользования» через технические средства противостояния угрозам (ТСПУ) или с помощью «передачи обязательных к выполнению указаний» операторам связи, владельцам технологических сетей связи или точек обмена трафиком на основании требования генпрокурора или его заместителей.

Как пишет Forbes, РКН ранее уже применяло ТСПУ для «замедления» ресурсов, но теперь сможет получить для этого юридические основания. По словам президента Ассоциации операторов связи «Макател» Алексея Амелькина, в широком смысле «обязательные к выполнению указания» операторам связи — это установка СОРМ (системы технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий) и ТСПУ и блокировка сайтов по реестру.

Опрошенные изданием эксперты считают, что в случае принятия поправок Роскомнадзор получит возможность не отчитываться о «замедлениях», поскольку Генпрокуратура может не указывать подробности решений о блокировках ресурсов. «А поскольку все «замедления» и принуждения — это не блокировки, а некое «управление сетями связи», то это значит, что РКН сможет замедлять и блокировать все, что ему заблагорассудится», — предположил IT-эксперт, создатель проекта о блокировках «Эшер II» Филипп Кулин.

Проект приказа появился на фоне проблем с работой YouTube в России. В конце июля об ухудшении работы видеосервиса начали предупреждать мобильные операторы. За несколько дней до этого о росте числа жалоб от абонентов на качество работы YouTube сообщил «Ростелеком», объясняя сбои проблемами с оборудованием Google, которая с 2022 года, после начала военных действий на Украине, не занимается его обновлением. В Google ответили, что «это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».

В отношении YouTube ни в Роскомнадзоре, ни в Кремле не заявляли, что причина проблем — это результат блокировки или «замедления». В июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил о «деградации» сервиса, назвав это вынужденным шагом, направленным не против простых россиян, но против «антироссийской политики хостинга».