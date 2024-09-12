Как «цифровые кафедры» помогают экономике обрастать IТ-кадрами

Отраслевые специалисты с цифровыми компетенциями сегодня востребованы и в бизнесе, и в государственном секторе

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«Цифровые кафедры» открылись в 2022 году в ответ на возросший запрос работодателей на кадры с информационно-технологическими компетенциями. По данным АНО «Цифровая экономика», «цифровые кафедры» вузов ускоряют подготовку кадров для развития рынка отечественного ПО и высокотехнологичных отраслей экономики и способны обеспечить подготовку достаточного количества специалистов в области информационной безопасности, а также содействовать технологическому лидерству России на зарубежных рынках. Это служит приоритетом национального проекта «Цифровая экономика», по которому обучение на проекте для студентов бесплатное.

В период 2022–2023 годов более 280 тыс. студентов самых разных специальностей — инженерных, медицинских, управленческих, творческих — уже получили возможность пройти дополнительную IТ-подготовку. В новом учебном году еще почти 175 тыс. человек будут зачислены на «цифровые кафедры» в 106 вузах России.

«Профессия айтишника на пике популярности, поэтому сегодня принципиальной задачей становится не погоня за количеством IТ-кадров, а их качество, — подчеркивает генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. — И эту задачу также можно эффективно решать через «цифровые кафедры» в тесном партнерстве бизнеса и государства».

Студенты «цифровых кафедр» получают дополнительную IТ-квалификацию параллельно с изучением основной программы высшего образования. Те из них, кто уже проходит обучение цифровым технологиям, углубляют свои навыки в различных областях компетенций. В списке — более 20 сфер, среди которых большие данные, интернет вещей, искусственный интеллект, квантовые технологии, кибербезопасность, разработка игр и мобильных приложений, а также другие темы.

При этом студенты отраслевых специальностей изучают, как применять IТ в науке и производстве, современном образовании, стоматологии, управлении транспортным движением и других отраслях.

«В настоящих экономических условиях работодателю важно получать профессиональные кадры, максимально подготовленные для работы на его предприятии, оборудовании и программном обеспечении», — говорит директор Института дополнительного образования университета «Иннополис» Мария Образцова.

В университете «Иннополис» поясняют, что делать, если «цифровой кафедры» при вузе нет. С запуска проекта действует система, согласно которой университет может объединиться в консорциум с вузом, где такая кафедра есть, и направлять своих студентов на обучение туда. «Такой вид партнерства не создает трудностей, ведь часть программ на «цифровой кафедре» реализуются в онлайн-формате, — уточняет Образцова. — Важно понимать, что на «цифровых кафедрах» готовят в большей степени отраслевых специалистов с IТ-компетенциями. Узкоспециализированные IТ-специалисты составляют около четверти от всех выпускников».

В тесной связке с работодателем

Сам работодатель активно участвует в процессе. Так, в Севастопольском государственном университете отмечают, что при разработке программ вуз ориентировался на кадровые запросы региона, а цель запуска «цифровых кафедр» — обеспечение приоритетных отраслей экономики Крыма сотрудниками, обладающими цифровыми компетенциями.

«Наши IТ и промышленные партнеры сначала с определенной долей скепсиса отнеслись к проекту, особенно в части обучения студентов не IТ-направлений цифровым технологиям и программированию», — говорит руководитель «цифровой кафедры» Севастопольского госуниверситета Виктория Шевченко.

Первый же год обучения показал, что студенты справляются и готовят интересные прикладные проекты. За время реализации «цифровой кафедры» количество обучающихся и программ выросло вдвое, а число индустриальных партнеров — в четыре раза. Этой осенью вуз планирует зачислить на кафедру более 2 тыс. студентов, для которых готовят 20 программ в партнерстве с 20 компаниями.

В Московском политехе наладили успешное сотрудничество с компанией «1С», сотрудники которой реализуют абсолютное большинство дисциплин в профильных направлениях подготовки.

«Все наши программы разрабатываются исключительно под запрос индустрии, совместно с индустрией, и по части образовательных программ преподавателей из индустрии привлечено значительно больше, чем вузовских», — говорит руководитель проекта «Цифровые кафедры» Московского политеха Денис Воронин.

В этом году вуз подал на экспертизу 13 новых образовательных программ, в том числе по направлениям цифрового маркетинга и PR в медиаиндустрии. «Вследствие расширения количества образовательных программ у нас значительно возросло количество партнеров из отрасли, привлеченных к их разработке и реализации», — комментирует эксперт.

Проблем с привлечением работодателей к практической части подготовки студентов не видят и в РЭУ имени Г.В. Плеханова. Вуз располагает собственной сетью технологических партнеров и баз практик, а индустриальными партнерами программ выступают «1С», «Ростелеком», МТС-банк, GreenData, Loginom и другие компании.

«Программы подготовки студентов в рамках «цифровых кафедр» позволяют университету вывести на рынок труда специалистов по актуальным направлениям, профессионалов, обладающих дополнительными IТ-компетенциями, которые необходимы для эффективного решения профессиональных задач, что полностью соответствует потребностям бизнеса как на федеральном, так и на региональном уровне», — подчеркивает ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов.

Матрица компетенций

Комплексную оценку цифровых компетенций студенты «цифровых кафедр» проходят на онлайн-платформе Ассесмент-центра университета «Иннополис»: выполняют тесты и кейсовые задания.

«Матрица компетенций — это инструмент для оценки профессиональных навыков, где прописаны актуальные компетенции и шкала уровня их сформированности — от минимального до экспертного», — поясняет Мария Образцова. Также матрица служит ориентиром для вузов при разработке образовательных программ для «цифровых кафедр»: достаточно выбрать от двух до пяти уже готовых компетенций и при участии IТ-практиков, экспертов из отраслей разработать дизайн новой программы и контент. «Нашу матрицу мы обновляем буквально ежедневно, добавляя в нее новые компетенции и инструменты оценки», — добавляет Мария Образцова. В постоянной актуализации матрицы компетенций помогают эксперты из индустрии и специализированные центры университета «Иннополис».

К преподавателям «цифровых кафедр» предъявляются требования федеральных профильных ведомств, которые вуз обязан соблюдать. Для практиков одно из главных условий к профессиональному опыту — наличие двух лет подтвержденного стажа в IТ-сфере или в отрасли цифровой экономики, полученного не более четырех лет назад, отмечают в университете «Иннополис».

Для формирования лучших практик в России второй год проводится Марафон «цифровых кафедр», объединяющий преподавателей всех вузов — участников проекта. Они делятся опытом обучения и презентуют студенческие IТ-проекты, получившие позитивную оценку от представителей индустрии. На очных площадках марафона уже выступили 600 представителей университетов и 40 экспертов из бизнеса, а онлайн-трансляцию посмотрели 300 тыс. человек. «Марафон «цифровых кафедр» каждый год показывает, что в регионах есть IТ-компании и предприятия, нацеленные на активную цифровизацию», — говорит Мария Образцова.

Задача бизнеса как проектное задание

В интересах индустриальных партнеров студенты «цифровых кафедр» разрабатывают и защищают практический проект. «Проекты, выполненные студентами «цифровых кафедр» Плехановского университета, ориентированы на практические проблемы современной экономики, в том числе для региональных и муниципальных учреждений, организаций туристического бизнеса, сферы оказания услуг, медиасферы», — рассказывает ректор РЭУ Иван Лобанов.

«Наиболее яркими получаются проекты, которые студенты Московского политеха делают на стыке со своими основными образовательными программами», — добавляет Денис Воронин. Среди прочих он выделяет проект «Цифровой технологический архив», реализованный студентом «цифровой кафедры» для «Газпрома». Под запрос других компаний были реализованы и другие проекты — «Поиск по заданным критериям или технологиям», «Прогнозирование числа просмотров объявлений», «Каталогизация технологических свойств материалов для производства авиадвигателей», «Расчет аннуитетных платежей», «Прогнозирование оттока клиентов интернет-магазина», «Прогноз цен на подержанные автомобили», «Расчет доходности вкладов».

Несколько проектов Севастопольского университета связаны с искусственным интеллектом. Так, студенты «цифровой кафедры» разработали веб-сервис для прогнозирования осадков. Он представляет собой модель сверхточной нейронной сети, способной классифицировать изображения небосвода на две категории: «хорошая погода» и «плохая погода».

Кроме того, в 2024 году студенты «цифровой кафедры» начали комплексный проект «Цифровые двойники Севастополя». Это оцифровка достопримечательностей города и всего Крыма. По доступной информации и фотографиям памятника определяются его габариты, составные части и их соотношение. После этого в CAD-системе моделируется объект и накладывается текстура. В рамках этого проекта уже реализована цифровая модель архитектурного символа Севастополя — Памятника затопленным кораблям.

Путевка в бизнес

По словам Дениса Воронина, говорить про выстроенную систему рекрутмента пока рано, но выпускники «цифровых кафедр» будут иметь значительно больше возможностей для трудоустройства в IТ и смежных областях. «Создана база данных обучающихся для передачи уже в этом учебном году нашим партнерам, которых у университета более 750. Также в Московском политехе обязательной учебной дисциплиной является «Проектная деятельность», в ходе которой студенты выполняют проекты, основными заказчиками которых выступает индустрия. База данных будет передана этим компаниям для отбора студентов на проекты и будет полезна компаниям и при рекрутменте», — отметил он.

Виктория Шевченко, в свою очередь, подчеркивает, что география мест практики достаточно обширная: студенты успешно проходили стажировки на предприятиях Севастополя, Симферополя, Москвы и Санкт-Петербурга.

Дополнительные IТ-компетенции, приобретенные студентами во время обучения на «цифровой кафедре», открывают перспективы карьерного роста и повышают ценность на рынке труда, уверены в РЭУ.

«Ребят информируют о дополнительных возможностях и преимуществах, ведь обучение на «цифровой кафедре» дает возможность получения диплома о профессиональной переподготовке, и это служит хорошей мотивацией», — говорит ректор РЭУ Иван Лобанов.

Выпускники «цифровой кафедры» университета не только выбирают базы практик как место потенциальной работы, но и организуют собственный бизнес. Кроме того, многие студенты старших курсов принимаются на работу по итогу прохождения преддипломной практики или уже трудоустроены, уточняет эксперт.