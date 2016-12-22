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Apple опубликовала характеристики и названия новых iPhone
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Apple опубликовала характеристики и названия новых iPhone
Технологии и медиа, 17:12
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Apple опубликовала характеристики и названия новых iPhone
За несколько часов до официальной презентации, которая должна состояться в Калифорнии, в коде одной из страниц на официальном сайте американской компании появилось упоминания iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR
Фото: Анна Сергеева для РБК

В XML-файле страницы «карта сайта», на которой указаны все доступные для покупки продукты Apple, на некоторое время появились упоминания новых устройств, которые американская компания планирует представить через несколько часов. Первым обратило на это внимание издание ATH.

В частности, редакторы издания нашли в коде страницы названия трех смартфонов — iPhone XS, XS Max и XR. Помимо названий на сайте были указаны и некоторые характеристики новых устройств, такие как размер экрана, объем памяти и цвет корпуса. У iPhone XS, согласно зафиксированным изданием кодам, диагональ дисплея составляет 5,8 дюйма, у iPhone XS Max — 6,5 дюйма. Смартфоны будут продаваться с памятью 64, 256 и 512 ГБ в серебристом, черном и золотом цветах.

У iPhone XR будет экран в 6,1 дюйма, этот телефон доступен в черном, белом, красном, желтом, синем и коралловом цветах с объемом памяти 64 и 256 ГБ.

Помимо этого на странице были размещены неактивные ссылки на силиконовые и кожаные чехлы для телефонов в разных цветовых решениях — например, в черном, белом, темно-синем, коричневом и многих других оттенках.

Издание нашло на странице сайта и упоминание «умных часов» Apple Watch Series 4, которые будут представлены в различных цветах. Из принципиально нового — увеличенная до 40 и 44 мм ширина экрана (размеры предыдущих версий часов — 38 и 42 мм).

Через некоторое время Apple удалила с сайта все упоминания новых устройств.​

Презентация Apple запланирована на вечер среды, по московскому времени она начнется в 20:00 в открывшемся в прошлом году Театре имени Стива Джобса в Калифорнии. Ранее СМИ уже сообщали о том, что Apple, вероятно, представит публике три новых смартфона. Серию XS, как писал The Verge, оснастят OLED-дисплеями, которые заключат в корпус из нержавеющей стали.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Apple , iPhone , презентация
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