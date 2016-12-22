Роскомнадзор указал операторам на риск рассылок абонентам через Telegram

В письме ведомства, адресованном операторам связи, отмечается, что использование Telegram-каналов для общения с абонентами влечет за собой репутационные и иные риски

Фото: Владислав Шатило / РБК

Роскомнадзор предупредил операторов связи о рисках, возникающих в связи с использованием ими заблокированного на территории России мессенджера Telegram для общения с абонентами, сообщает ТАСС. В пресс-службе ведомства агентству сообщили, что операторам было направлено письмо «профилактического характера».

«В нем [письме] до операторов доводится информация о поступающих в Роскомнадзор жалобах, авторы которых выражают недоумение и (или) негативную оценку в связи с использованием рядом операторов нестабильно работающего средства коммуникации, доступ к которому ограничен на территории России решением суда», — говорится в ответе пресс-службы ведомства на запрос ТАСС.

Агентству пояснили, что риски — репутационные и иные — могут возникнуть в связи с недовольством абонентов действиями операторов.

​РБК направил запросы в Роскомнадзор. Представители МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» отказались комментировать письмо Роскомнадзора. У всех операторов «тройки» есть официальные Telegram-каналы, однако МТС и «ВымпелКом» перестали их обновлять, после того как мессенджер был заблокирован в России.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram на территории России 16 апреля. Основанием для этого послужил отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

С целью избежать блокировки Telegram переходил на различные IP-адреса, которые Роскомнадзор также блокировал. Глава ведомства Александр Жаров сообщал, что при обходе блокировок руководство мессенджера «прячется за живым щитом транснациональных компаний и добропорядочных ресурсов».