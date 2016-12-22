Новые медиа: анонс свежего номера журнала РБК

Июльско-августовский номер журнала РБК традиционно посвящен индустрии развлечений. Тема этого выпуска — взрывной рост новых медиа: сообществ в соцсетях, Telegram-каналов, Instagram-«телевидения», подкастов и нишевых приложений

Фото: Юрий Чичков для РБК

Благодаря технологической революции и крайне низкому порогу входа на медийный рынок сегодня кто угодно может запустить свое средство массовой информации, вступив в борьбу за самый ценный ресурс — внимание читателей. А рекламные деньги рано или поздно приходят туда, где есть люди. «Традиционные» медиа не отстают и стараются быть представленными на всех возможных платформах. Конкуренция всех со всеми — так выглядит рынок сегодня.

Еще недавно популярные паблики в крупнейших соцсетях вели энтузиасты, а сегодня их стратегическим развитием занимаются целые медиакомпании. Под управлением Tigermilk, одной из таких компаний, 15 пабликов на нескольких платформах — в сумме у них более 50 млн подписчиков. О незаметно выросшем в соцсетях медиахолдинге читайте в материале «Империи пабликов».

Месячная аудитория «русского reddit» — портала Pikabu — составляет 20 млн пользователей. Выпускник Налоговой академии Максим Хрящев запустил его почти десять лет назад, однако не раскрывал личность до 2016 года. Пользователи не раз предпринимали попытки деанонимизировать таинственного предпринимателя, но Хрящев не хотел персональных ассоциаций с брендом: Pikabu не личный проект, а пользовательское сообщество. История и экономика портала — в материале «Reddit по-русски».

Почти 300 тыс. подписчиков удалось собрать еще одному неизвестному — автору главного анонимного Telegram-канала «Сталингулаг». Это в два-три раза больше, чем у ближайших конкурентов. По оценке главы агентства Combot Федора Скуратова, стоимость канала составляет 5 млн руб., но без автора «Сталингулаг» «не стоит ничего». О том, кто может быть этим автором, читайте в материале «Кто вы, товарищ Сталин?».

Всем современным СМИ плохо: падают рекламные доходы, давит власть, нет спонсоров и инвестиций, но региональным редакциям хуже всех — большинство выживает только за счет бюджетных денег. Однако даже в этих условиях в регионах создаются и развиваются новые медиа с большой аудиторией. Так, десятки сообществ со словом «Подслушано» в названии выполняют функции СМИ в городах и районах по всей стране. У паблика «Подслушано Петрозаводск» 131 тыс. подписчиков — половина населения города. Про этот и другой примеры — в материале «Самодельные СМИ».

Вслед за жителями США и стран Западной Европы россияне подсаживаются на подкасты. Сегмент бурно растет: порог входа низкий, а свободы гораздо больше, чем в традиционных медиа, привязанных к инфоповоду. И даже если рекламодатели в подкасты идут неохотно, есть возможность собирать пожертвования слушателей через краудфандинговые платформы, как это делает герой материала журнала РБК, автор подкаста Blitz and Chips Григорий Пророков. Более прагматичный подход у издания «Медуза» — в мае 2018-го сайт начал активно продавать рекламу в аудиопроектах. Как рождается новый рынок, читайте в материале «Прослушка».

Также в новом выпуске журнала — расследование о работе онлайн-казино Azino777. Казино запрещено законом и заблокировано Роскомнадзором, но это не мешает ему продолжать вовлекать в игру жителей России. Владельцы Azino777 скрывают имена и лица, сотрудники работают во множестве стран и юрисдикций. Как и почему запрещенное казино продолжает процветать — в материале «Офшоры, деньги, три топора».

Эти и другие материалы читайте в свежем номере журнала РБК, который поступит в продажу 12 июля.