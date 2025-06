Solar Orbiter впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Наблюдения с помощью Solar Orbiter являются ключом к пониманию магнитного поля Солнца и того, почему оно переворачивается примерно каждые 11 лет, отмечает ЕКА

Космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) Solar Orbiter передал на Землю первые в истории фотографии и видеозаписи южного полюса Солнца. Об этом сообщается на сайте ЕКА.

Video

«Любое изображение Солнца, которое вы когда-либо видели, было получено из области около экватора Солнца. Это потому, что Земля, другие планеты и все действующие космические аппараты вращаются вокруг Солнца внутри плоского диска, называемого плоскостью эклиптики. Наклонив свою орбиту, Solar Orbiter показывает Солнце под совершенно новым углом», — говорится в сообщении.

23 марта 2025 года зонд запечатлел Солнце под углом 17° ниже солнечного экватора, достаточным, чтобы напрямую увидеть южный полюс звезды. Он был зафиксирован также 16–17 марта, когда Solar Orbiter наблюдал за Солнцем под углом 15°. В ближайшие годы космический аппарат наклонит свою орбиту еще больше, отмечает ЕКА.

«Солнце — наша ближайшая звезда, источник жизни и потенциальный разрушитель современных космических и наземных энергетических систем, поэтому крайне важно понять, как оно работает, и научиться предсказывать его поведение», — пояснила директор по науке ЕКА профессор Кэрол Манделл.

Изображения были получены приборами Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI), Extreme Ultraviolet Imager (EUI) и Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE). PHI получает изображение Солнца в видимом свете и составляет карту поверхностного магнитного поля Солнца, EUI — в ультрафиолетовом свете и выявляет заряженный газ в миллионы градусов во внешней атмосфере Солнца — короне.

SPICE улавливает свет, исходящий от заряженного газа разной температуры над поверхностью Солнца, тем самым выявляя различные слои атмосферы звезды. Это позволит выявить такие явления, как полярные вихри, похожие на те, что наблюдаются вокруг полюсов Венеры и Сатурна.

Наблюдения также являются ключом к пониманию магнитного поля Солнца и того, почему оно переворачивается примерно каждые 11 лет. Кроме того, одной из ключевых научных миссий Solar Orbiter раскрыть, как Солнце производит солнечный ветер.

В ноябре прошлого года ЕКА опубликовала «самое полное изображение видимой поверхности звезды в высоком разрешении на сегодняшний день», снятое Solar Orbiter.