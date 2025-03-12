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Эксклюзив

Власти расширят «Гильотину 2.0» на сферу культуры

Власти решили провести инвентаризацию правил и требований к организации культурных мероприятий. Среди целей проекта — создание условий для патриотического воспитания и повышение удовлетворенности услугами досуговых учреждений
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Проект «Гильотина 2.0», направленный на сокращение обязательных требований при реализации той или иной деятельности, расширят на сферу культуры. Такое предложение направил в начале года вице-премьер Дмитрий Григоренко председателю правительства Михаилу Мишустину. Премьер-министр его поддержал, следует из имеющихся в распоряжении РБК копий обращения вице-премьера и ответного согласия.

В аппарате Григоренко подтвердили РБК, что в феврале 2025 года проект «Гильотина 2.0» получил новое направление и расширен на организацию культурных мероприятий. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

«Регуляторная гильотина» — часть реформы контроля и надзора, которая призвана снизить административную нагрузку на бизнес. Механизм, заработавший 1 января 2021 года, предусматривает инвентаризацию всех действующих и обязательных для бизнеса требований с целью понять, соответствуют ли они современным реалиям. На первом этапе проекта были пересмотрены более 300 тыс. обязательных требований, некоторые из них упразднены как устаревшие и чрезмерные. В 2024-м стартовал второй этап — «Гильотина 2.0». Первоначально он касался таких направлений, как строительство школ, больниц, гостиниц, взлетно-посадочных полос, а также перепланировка помещений.

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Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Развитие сферы культуры и искусства — «одно из приоритетных направлений в России», что закреплено в Стратегии государственной культурной политики до 2030 года, напоминает представитель аппарата Григоренко. Другой документ — Единый план по достижению национальных целей развития России ставит одной из приоритетных задач «создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе культурно-исторических ценностей». Еще одна цель — «повышение удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры».

«Именно поэтому было принято решение расширить «Гильотину 2.0» на сферу культуры: провести инвентаризацию обязательных требований, норм и правил, пересмотреть и упразднить устаревшие и чрезмерные», — заявили в аппарате вице-премьера.

Сейчас аналитический центр при правительстве России проводит консультации с заинтересованными ведомствами и представителями регионов. По итогам этих обсуждений будут определены нормы и правила, требующие пересмотра. «Дорожная карта» оптимизации обязательных требований при организации культурных мероприятий ориентировочно появится в первом или втором квартале 2025 года, добавили в аппарате Григоренко.

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
«Культура» Дмитрий Григоренко Михаил Мишустин правительство России
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