Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 73,5 (-0,54) Инвестиции, 11 мар, 19:06
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 87,76 (-0,2) Инвестиции, 11 мар, 19:06
Попова заявила о необходимости привить от COVID-19 пожилых людей Общество, 02:07 Попова исключила риск для перенесших COVID заразиться британским штаммом Общество, 02:02 «Рыба моя»: что и как готовит бренд-шеф Дмитрий Париков РБК и Miele, 02:00 Набиуллина оценила возможность выпуска банкноты в десять тыс. руб. Финансы, 01:26 «Яндекс» и Mail.ru Group поспорили из-за иска о встраиваемых видео Технологии и медиа, 01:07 Набиуллина сделала прививку от коронавируса Общество, 00:57 ФСИН не нашла следов пыток у осужденной за госизмену за видео со свадьбы Политика, 00:43 «Аллею правителей» работы Церетели решили перенести из Москвы в Пензу Общество, 00:36 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 00:31 Прокуратура проверит информацию в СМИ об избиении девочки в Подмосковье Общество, 00:20 ЦБ обяжет банки закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов Финансы, 00:00 Операторы не отключат домашний интернет, несмотря на окончание лицензий Технологии и медиа, 00:00 В Подмосковье мужчина напал с ножом на двух человек у ТЦ Общество, 11 мар, 23:48 Генсек ООН заявил об угрозе голода для миллионов людей по всему миру Общество, 11 мар, 23:37
Технологии и медиа ,  
0 

«Яндекс» и Mail.ru Group поспорили из-за иска о встраиваемых видео

«Яндекс» заявил, что видео, с которыми связаны претензии «Телеспорта», были открыты для встраивания на других сайтах, эту возможность убрали уже после подачи иска. В Mail.ru Group отказались занимать чью-либо сторону в споре
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Яндекс» попросил у Mail.ru Group публичных разъяснений из-за иска компании «Телеспорт» о неправомерной демонстрации футбольных матчей, размещенных в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечает «Яндекс», «Телеспорт» разместил видео в своих группах в соцсетях и оставил их открытыми для индексирования поисковиками и для встраивания на других сайтах при помощи технологии iframe. У компании была возможность запретить встраивание, но «Телеспорт» сделал это уже после того, как иск был подан, указали в пресс-службе. «Мы не знаем, по какой причине Mail.ru Group или «Телеспорт» изначально оставили видео открытыми», — добавили там.

В «Яндексе» сообщили, что ранее просили представителей Mail.ru Group разъяснить ситуацию в суде, но компания не ответила на просьбу объяснить, как работают правила доступа к видео.

Владелец прав на трансляции футбола подал в суд на «Яндекс»
Спорт
Фото:Anton Belitsky/Global Look Press

Руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин, комментируя РБК ситуацию, указал, что ответчиком в суде по делу о неправомерном использовании контента «Телеспорта» является именно «Яндекс». «Мы же ни истец, ни ответчик в этом процессе. Обе стороны конфликта наши партнеры — мы не считаем правильным занимать чью-либо сторону в этом споре», — заявил он.

Лучин добавил, что Mail.ru Group никогда не комментирует действия пользователей: «Мы не разглашаем, кто из пользователей, когда и что делал с контентом. Также поступим и в этот раз».

«Телеспорт» подал иск к «Яндексу» о защите авторских и смежных прав в интернете в августе 2020 года. Компания посчитала, что «Яндекс» нарушил ее права на показ хайлайтов (лучших моментов) футбольных матчей чемпионата Италии сезонов 2018–2019, 2019–2020 и 2020–2021 годов. В исковом заявлении говорилось, что «Телеспорт» зафиксировал 590 нарушений, компания потребовала компенсацию в размере 2,95 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Как мир борется с ростом цен на еду — Bloomberg Золотые правила частного инвестора на рынке ценных бумаг Чем рискует гендиректор при нарушении компанией требований ТК РФ Экс-CEO Zappos Тони Шей: вести бизнес — все равно что играть в покер

В феврале 2021 года суд обязал «Яндекс» выплатить 3,68 млн руб. — в эту сумму он оценил штраф за одно нарушение, исходя из двойной стоимости права. На рассмотрении суда находится еще один иск на 2,95 млрд руб. «Важно понимать, что если мы закроем глаза на реализацию таких «серых» схем монетизации контента поисковой системой, то в будущем российские зрители окажутся отрезанными от мирового спорта. Правообладателям станет экономически невыгодно приобретать и реализовывать права на трансляцию спортивных событий», — говорил тогда глава «Телеспорт» Петр Макаренко. В «Яндексе» заявили, что обжалуют решение суда.

Авторы
Владислав Скобелев, Наталия Анисимова
«Яндекс» Mail.Ru Group иск видео футбольный матч
Материалы по теме
Выручка Mail.ru Group увеличилась в 2020 году на фоне пандемии
Технологии и медиа
ФАС отказалась наказывать «Яндекс» и Mail.ru из-за жалоб книгоиздателей
Технологии и медиа
В «Яндексе» предсказали ухудшение поиска после исполнения требований ФАС
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter