«Яндекс» и Mail.ru Group поспорили из-за иска о встраиваемых видео

«Яндекс» заявил, что видео, с которыми связаны претензии «Телеспорта», были открыты для встраивания на других сайтах, эту возможность убрали уже после подачи иска. В Mail.ru Group отказались занимать чью-либо сторону в споре

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«Яндекс» попросил у Mail.ru Group публичных разъяснений из-за иска компании «Телеспорт» о неправомерной демонстрации футбольных матчей, размещенных в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечает «Яндекс», «Телеспорт» разместил видео в своих группах в соцсетях и оставил их открытыми для индексирования поисковиками и для встраивания на других сайтах при помощи технологии iframe. У компании была возможность запретить встраивание, но «Телеспорт» сделал это уже после того, как иск был подан, указали в пресс-службе. «Мы не знаем, по какой причине Mail.ru Group или «Телеспорт» изначально оставили видео открытыми», — добавили там.

В «Яндексе» сообщили, что ранее просили представителей Mail.ru Group разъяснить ситуацию в суде, но компания не ответила на просьбу объяснить, как работают правила доступа к видео.

Руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин, комментируя РБК ситуацию, указал, что ответчиком в суде по делу о неправомерном использовании контента «Телеспорта» является именно «Яндекс». «Мы же ни истец, ни ответчик в этом процессе. Обе стороны конфликта наши партнеры — мы не считаем правильным занимать чью-либо сторону в этом споре», — заявил он.