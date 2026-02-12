BI узнало о патенте Meta на ИИ, имитирующий активность умершего в Сети

BI: Meta получила патент на ИИ, имитирующий активность в Сети после смерти

Meta получила патент на языковую модель, способную имитировать активность пользователя в соцсетях, в том числе после его смерти. Технология может воспроизводить стиль общения и ставить лайки другим пользователям

Компания Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) получила патент на большую языковую модель для имитации активности человека в социальных сетях, в том числе после смерти пользователя.

«Языковая модель может использоваться для имитации действий пользователя в момент его отсутствия в системе социальных сетей — например, когда пользователь берет длительный перерыв или если пользователь умер», — говорится в патенте, c текстом которого ознакомилось издание Business Insider.

Согласно описанию патента, большая языковая модель может быть обучена на данных конкретного пользователя — истории публикаций, комментариях, лайках и других действиях — и воспроизводить его поведение в системе. Предполагается, что алгоритм сможет реагировать на контент других людей — оставлять комментарии, ставить отметки «нравится» и отвечать на личные сообщения. В числе возможных функций также упоминается имитация видео- и аудиозвонков с использованием обученной модели.

Как пишет Business Insider, заявка на патент была подана в 2023 году, а одобрена в конце 2025 года. При этом получение патента не означает обязательного запуска или коммерциализации технологии.

Подобные технологии затрагивают не только правовые, но и этические и философские аспекты, заявила профессор юридического факультета Бирмингемского университета Эдина Харбинья, специализирующаяся на цифровых правах.

Профессор социологии Университета Вирджинии Джозеф Дэвис обеспокоился возможным влиянием таких инструментов на процесс переживания утраты. По его словам, одна из задач горя — принятие самого факта утраты, тогда как цифровая имитация может размывать границу между памятью и искусственным воспроизведением личности.

Ранее Reuters писал, что искусственный интеллект, помогающий врачам при операциях, может представлять угрозу для здоровья человека. С расширением внедрения искусственного интеллекта в медицинское оборудование выросло число сообщений о хирургических ошибках или ошибках при распознавании анализов пациентов при использовании ИИ.