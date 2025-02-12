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Эксклюзив

Бизнес попросил смягчить требования для включения в реестр российского ПО

Разработчики просят смягчить новые требования для включения в реестр российского софта. Они предлагают скорректировать пункты о совместимости с российскими процессорами и операционками, называя их избыточными
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

IT-компании попросили Минцифры смягчить новые требования для продуктов, уже включенных в реестр российского софта, и тех, что планируют туда попасть. Это следует из писем Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования (КП ПОО) в адрес Минцифры. Копии есть у РБК, их подлинность подтвердили представители ассоциаций.

Речь идет о требованиях из проекта постановления правительства, опубликованного Минцифры в конце 2024-го. В нем предлагается запретить госкомпаниям с 1 июня 2025 года вносить свой софт в реестр, кроме случаев, когда у него нет аналогов или если на это решение есть высокий спрос (с условием, что доля продаж аффилированным лицам не должна превышать 30%). Также Минцифры предложило вносить в реестр только софт:

  • совместимый с микропроцессором из реестра Минпромторга, а с 2028 года — не менее чем с двумя такими процессорами;
  • совместимый с двумя российскими операционными системами общего назначения для компьютеров и ноутбуков; для программно-аппаратных комплексов — совместимый с одной операционной системой общего назначения.

Включение софта в реестр важно для разработчиков, поскольку в этом случае они могут платить налог на прибыль по ставке 3%, а страховые взносы — 7,6%. Также софт из реестра может продаваться без НДС и претендовать на другие льготы.

Как оценили новые требования

В письме АПКИТ просит на 5–7 лет отложить требование о совместимости софта с российскими процессорами. Сейчас в реестре Минпромторга есть только один процессор — «Эльбрус-16С», но он не поддерживает языки программирования, на которых написан софт для защиты от кибератак российских разработчиков, следует из документа. Кроме того, производительность «Эльбрус-16С» в разы уступает «даже бытовым» Intel Core i7. «На базе «Эльбрус-16С» сейчас технически невозможно реализовать средства информбезопасности, которые удовлетворят требования субъектов критической информационной инфраструктуры (к ней относятся сети связи и информационные системы в госорганах, энергетических, финансовых, транспортных и ряде других компаний. — РБК), а также системно значимых и крупнейших компаний, в том числе с госучастием», — говорится в письме.

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Фото:Owlie Productions / Shutterstock

В АПКИТ также настаивают, что требование о совместимости софта в составе программно-аппаратного комплекса с одной российской операционной системой «не имеет практического смысла». Там поясняют, что софт в составе такого устройства изначально создается под определенное железо, они работают вместе, под одним серийным номером. Обеспечить совместимость софта с железом в составе программно-аппаратного комплекса сложнее и дороже, чем просто с железом из реестра Минпромторга, согласен директор департамента индустриальных ПАК производителя Fplus Илья Левчук. «Вложений будет больше с точки зрения разработки этого устройства, тестирования с другими возможными компонентами и железом», — пояснил он.

Новые требования к российскому софту могут привести к исключению из реестра решений, которые используются в информационных системах и особо значимых проектах, указала председатель ассоциации КП ПОО Рената Абдулина. Чтобы обеспечить совместимость с двумя операционками, придется полностью пересмотреть архитектуру софта, который сейчас находится в разработке у госкомпаний и может претендовать на вступление в реестр, что, в свою очередь, приведет к существенным затратам и изменению сроков импортозамещения. КП ПОО предлагает внедрять новые требования поэтапно, чтобы к ним успели адаптироваться. Также ассоциация предлагает ввести запрет на исключение из реестра программного обеспечения, связанного с особо значимыми проектами.

Коммерческий директор компании «Дар» (ГК «КОРУС Консалтинг») Константин Смирнов говорит, что требование совместимости софта с двумя российскими операционными системами «далеко не всегда выполнимо», поэтому может стать препятствием для включения продукта в реестр. «Операционные системы могут иметь разные архитектуры, интерфейсы и требования к софту. Для каждой ОС может понадобиться отдельная документация и поддержка. В зависимости от различий между ОС код продукта может потребовать изменений и доработок. Все это ведет к существенному росту затрат на создание, развитие и поддержку», — пояснил эксперт.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская, напротив, поддерживает ужесточение критериев для софта в реестре. По ее мнению, это убережет реестр от «слабых, мусорных» программных продуктов. «Требование о совместимости с двумя российскими операционками мы не считаем избыточным. В адаптации продукта нет ничего сложного или трудоемкого», — отметила Касперская. С ней согласен гендиректор «Информационно-внедренческой компании» (ИВК) Григорий Сизоненко. «Совместимость программного продукта с двумя операционными системами из реестра даст заказчику возможность выбрать ту операционку, которая уже используется в его инфраструктуре. С учетом того, что сейчас в реестре Минцифры около 40 операционных систем, это будет импульсом для отсеивания слабых разработок», — считает Сизоненко.

Представитель Минцифры сказал РБК, что новые правила не направлены на исключение компаний из реестра и не приведут к этому. Он уточнил, что для приведения программного обеспечения в соответствие с новыми требованиями предусмотрен переходный период, в том числе для продуктов, уже находящихся в реестре. По его словам, зрелые решения из реестра по отдельным классам (операционные системы, системы управления базами данных, офисное ПО, антивирусы) смогут пройти проверку на эти требования добровольно. Несоответствие дополнительным критериям не приведет к исключению из реестра, но и не даст преимущества при госзакупках. В то же время представитель министерства отметил, что сейчас проект дорабатывается с учетом мнения отрасли и заинтересованных ведомств.

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Екатерина Шокурова
Минцифры программное обеспечение российский софт
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