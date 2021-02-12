Минцифры предложило отложить переход на набор номера без «восьмерки»

Переход на систему новой нумерации должен пройти до 2025 года, ранее его планировалась завершить на два года раньше

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Минцифры разработало проект приказа, который разрешает с 2025 года использовать вместо цифры «8» при междугородних звонках цифру «0», при международных — «00». Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Ввести в действие российскую систему и план нумерации поэтапно: первый этап (до 2025 года) — осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн = 0», а при установлении международных телефонных соединений — на международный префикс «Пмн = 00», — говорится в проекте.

Ранее Минкомсвязь (прежнее название Минцифры) планировало переход на новую систему нумерации с 2020 по 2023 год. Проект нового приказа продлевает этот этап до 2025 года.

На втором этапе изменений, который рассчитан на период с 2025 по 2028 год, предлагается перейти на закрытый план нумерации при местных звонках. Сейчас в России используется открытый план: набирать номера телефонов при внутригородских соединениях можно без кода города, используя только пяти-, шести- или семизначный номер.

Также проект закрепит номер «122» за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи» в соответствии с постановлением правительства. Такое решение кабмин принял во время пандемии коронавируа, чтобы граждане могли без лишнего ожидания связаться с врачами. Проект приказа Минцифры разработан с целью закрепления в российской системе и плане нумерации номера «122» как «Единая служба оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи», подтвердили РБК в ведомстве. «Острой необходимости в переходе на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн =0», а при установлении международных телефонных соединений — на международный префикс «Пмн = 00» нет, поэтому предлагается сделать это в более комфортные сроки», — объяснили в министерстве перенос срока.