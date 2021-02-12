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Минцифры предложило отложить переход на набор номера без «восьмерки»

Переход на систему новой нумерации должен пройти до 2025 года, ранее его планировалась завершить на два года раньше
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Минцифры разработало проект приказа, который разрешает с 2025 года использовать вместо цифры «8» при междугородних звонках цифру «0», при международных — «00». Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Ввести в действие российскую систему и план нумерации поэтапно: первый этап (до 2025 года) — осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн = 0», а при установлении международных телефонных соединений — на международный префикс «Пмн = 00», — говорится в проекте.

Ранее Минкомсвязь (прежнее название Минцифры) планировало переход на новую систему нумерации с 2020 по 2023 год. Проект нового приказа продлевает этот этап до 2025 года.

На втором этапе изменений, который рассчитан на период с 2025 по 2028 год, предлагается перейти на закрытый план нумерации при местных звонках. Сейчас в России используется открытый план: набирать номера телефонов при внутригородских соединениях можно без кода города, используя только пяти-, шести- или семизначный номер.

Также проект закрепит номер «122» за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи» в соответствии с постановлением правительства. Такое решение кабмин принял во время пандемии коронавируа, чтобы граждане могли без лишнего ожидания связаться с врачами. Проект приказа Минцифры разработан с целью закрепления в российской системе и плане нумерации номера «122» как «Единая служба оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи», подтвердили РБК в ведомстве. «Острой необходимости в переходе на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн =0», а при установлении международных телефонных соединений — на международный префикс «Пмн = 00» нет, поэтому предлагается сделать это в более комфортные сроки», — объяснили в министерстве перенос срока.

«Предлагаемые изменения в России приведут к унификации и синхронизации набора с мировым сообществом. Например, вы отдыхаете на Кубе и звоните в Россию: вам нужно набрать 119 — гудок — 7 — гудок — 9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, или при звонке на указанный номер из Японии 010-гудок-7-гудок -9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ. После перехода на новую систему, вам достаточно набрать 00 и номер телефона абонента: 00-7-9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ. Для пользователей это безусловный плюс, потому что новый подход позволяет не запоминать уникальные внутренние коды для выхода на международные направления», — пояснили РБК в компании «ТрансТелеКом».

Ростелеком и Мегафон отказались от комментариев РБК. В «ВымпелКоме» (бренд «Билайн») допустили, что из-за изменений абоненты поначалу могут столкнуться с «некоторыми трудностями»: все привыкли к правилам набора номера, когда при звонке на мобильные номера вначале набирать 8 или +7, а далее номер, или «+ код страны», а далее сам номер, в случае звонков за границу. «Поэтому потребуются дополнительные настройки и оповещение клиентов о новых правилах набора вызова. «ВымпелКом» готов к изменению нумерации, поскольку на нашей сети установлено современное оборудование», — сообщили в компании. В МТС сообщили РБК, что готовы к изменениям, а «абоненты не заметят перехода».

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Изначально Миннсвязь рассчитывала перейти на набор через «0» и «00» еще с 2000-х годов. В 2006 году глава Минсвязи Леонид Рейман подписал соответствующий приказ. Для подготовки к переходу номера экстренных служб (01, 02, 03) были переведены в трехзначный формат (101, 102, 103), а начинающиеся с нуля коды города были изменены (например, код Москвы 095 стал 495).

Авторы
Анастасия Батманова, Владислав Скобелев
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