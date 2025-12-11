Половина крупного бизнеса допустила сокращения сотрудников из-за ИИ

Почти половина крупных российских компаний планирует сокращения сотрудников в результате внедрения ИИ, в малом и среднем бизнесе — реже. В России на этом фоне начались первые суды из-за увольнения по причине ИИ

Почти половина крупного бизнеса (47%) планирует сократить штат сотрудников благодаря внедрению решений искусственного интеллекта. Это следует из исследования о готовности бизнеса к взаимодействию с ИИ-агентами «Доверяй, но проверяй. Российский бизнес оценивает ИИ» консалтинговой компании «Технологии Доверия», с которым ознакомился РБК. Ровно столько же крупных компаний таких сокращений не планируют. Еще 6% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Большинство всех компаний (68%), вне зависимости от размера бизнеса и опыта использования ИИ, не планируют сокращения персонала при переходе к новым технологиям. В то же время 22% предприятий, напротив, рассматривают оптимизацию штата.

При этом чем меньше бизнес, тем меньше доля тех, кто рассматривает возможность сокращения работников. Так, среди среднего бизнеса таких 37%, среди малого — 18%, а среди микро — 11%. Значительно более низкая доля компаний, планирующих сокращения, среди микро- и малого бизнеса может быть следствием как недостаточности финансовых и других ресурсов в настоящее время для масштабного внедрения ИИ-сервисов, так и недостатка знаний, недоверия к искусственному интеллекту, считают авторы исследования.

В Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах больше доля компаний, планирующих сократить персонал из-за внедрения ИИ (31, 28 и 33% соответственно).

Как считали Исследование проводилось на основе опроса 1 тыс. человек, 270 из которых являются представителями среднего и крупного бизнеса. Цель работы — оценить уровень доверия и готовности бизнеса к взаимодействию с ИИ-агентами партнеров и клиентов. Среди задействованных в исследовании респондентов 94% представляют частный бизнес, остальные 6% — госсектор. 22% опрошенных представляют рынок оптовой торговли, 9% — это транспорт и логистика, 8% — розничная торговля, 5% — металлургическая промышленность, 4% — агросектор, 3% — электроэнергетика, 3% — IT и телекоммуникации, 2% — банковская сфера.

Основными барьерами для внедрения ИИ в компаниях называют риски для информационной безопасности (28%) и недостаток доверия к ИИ (27%). «Бизнес обеспокоен по поводу сохранности данных и качества технологий», — делают вывод авторы исследования. Поскольку ИИ является сравнительно новым явлением и не имеет четкого правового регулирования, 23% респондентов видят препятствие к внедрению в юридической неопределенности. Далее в числе причин следуют барьеры, зависящие от самого бизнеса, например: отсутствие специалистов или необходимых компетенций у сотрудников (19%), высокая стоимость (17%) и низкая готовность информационных систем (17%). Низкое качество ИИ-моделей беспокоит 15% опрошенных, отсутствие понимания пользы ИИ — 13%, сопротивление сотрудников и этические риски — по 10%.

«Выявленные барьеры подчеркивают необходимость комплексных изменений для повсеместного внедрения систем искусственного интеллекта: должна быть подготовлена правовая основа пользования такими сервисами, у бизнеса должны быть внутренние ресурсы, сами ИИ-продукты должны быть продуманы и полезны», — указывают авторы исследования.

Большинство компаний считают, что использование ИИ надо регулировать законом (34% дали ответ «однозначно» и 45% — «скорее да»). Только 5% полностью отрицают, что это необходимо. 11% считают, что делать это скорее не нужно.

Одновременно большинство представителей бизнеса допускают, что риски пользования ИИ могут быть преувеличены (18% «полностью согласны», 45% «скорее согласны»). «Это может указывать на постепенное формирование более взвешенного отношения к технологиям: бизнес осознает риски, но не воспринимает их как критические барьеры. Дальнейшее развитие регулирования и повышение прозрачности со стороны поставщиков ИИ-решений могут способствовать росту доверия, однако ключевым фактором останется накопление практического опыта их безопасного и эффективного применения», — полагают авторы работы.

Как ИИ влияет на кадровую политику компаний

Согласно исследованию международной консалтинговой компании Gartner, 71% опрошенных глав кадровых служб уже используют технологии для оптимизации процессов оценки персонала. Крупнейшие компании мира в этом году ускорили процесс сокращения рабочих мест. Так, например, Amazon, Nestle и UPS сокращают расходы на фоне снижения потребительских настроений и начала автоматизации в технологических компаниях, ориентированных на искусственный интеллект.

ИИ все чаще влияет на кадровую политику и в России. Так, в середине ноября глава «Сбера» Герман Греф заявил, что банк до конца года сократит до 20% сотрудников центрального аппарата, чья эффективность оценивалась искусственным интеллектом. С начала 2025 года «Сбер» уже сократил более 13,5 тыс. человек.

На фоне увольнений из-за нейросетей в стране уже начались первые судебные дела. В феврале 2024 года производитель одежды и аксессуаров ООО «Алиса» уволил категорийного менеджера в рамках собственной программы оптимизации расходов «Бережливое производство», желая сократить расходы не менее чем на 20%. В рамках программы компания уделяла «большое внимание внедрению новых программ и нейротехнологий с участием искусственного интеллекта, которые позволяют заменить большинство задач, включая функции категорийного менеджера». Весной прошлого года сотрудницу уведомили о переводе с 40-часовой рабочей недели (пять рабочих дней с 9:00 до 18:00 с двумя выходными) на неполную (пять дней в неделю с 9:00 до 11:00) с сокращением зарплаты. Сотрудница с этим не согласилась и уволилась, а затем обратилась в суд, который впоследствии признал увольнение незаконным.

В то же время ряд международных экспертов и экономистов указывают, что многие компании используют ИИ как удобное объяснение для сокращений, корни которых — в переизбыточном найме прошлых лет и замедлении экономики, а не в реальной степени автоматизации.