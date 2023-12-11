США обсудят меры по предотвращению «балканизации интернета»

В администрации США рассматривают возможность скорректировать политику свободного и открытого интернета на фоне развития ИИ, пишет Bloomberg. В госдепе призывают не ограничивать поток данных и предостерегают от «балканизации»

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Белый дом США стремится выработать четкую позицию «в отношении глобального интернета» и регулирования этой сферы в Соединенных Штатах и других странах, пишет Bloomberg. Сотрудники администрации Джо Байдена на этой неделе начнут серию консультаций с компаниями и экспертами по цифровой экономике.

По словам высокопоставленного представителя администрации, США по-прежнему привержены политике свободного и открытого интернета, даже несмотря на то, что власти некоторых стран «все активнее пытаются ограничить потоки информации». Однако, по словам чиновника, последние достижения в области ИИ означают, что США необходимо скорректировать политику. Собеседник отметил растущие проблемы в сфере национальной безопасности и конфиденциальности, а также конкуренции из-за влияния Amazon, Alphabet, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и других крупных технологических компаний.

Bloomberg напоминает, что в октябре торговый представитель США Кэтрин Тай отказалась от принятых в 2019 году требований в области цифровой торговли в рамках переговоров со Всемирной торговой организацией; они касались свободных трансграничных потоков данных, их локализации и проверки исходного кода программного обеспечения. Торгпредство объяснило это необходимостью дать возможность конгрессу регулировать крупные технологические компании. Решение вызвало раздражение среди некоторых законодателей и бизнес-групп, критики назвали его «победой для Китая», известного жесткой цензурой в интернете.

Сотрудники американской администрации спорят о том, как США следует регулировать данные. Некоторые считают необходимым перенять более строгий подход Евросоюза; другие возражают, отмечая, что число стран, которые ограничивают информацию, доступную онлайн, растет.

«Мы видим растущую балканизацию свободного и открытого интернета», — заявил в ноябре на слушаниях в сенате посол по особым поручениям Государственного департамента США Натаниэль Фик, курирующий сферу киберпространства и цифровой политики. По его словам, Госдеп выступает за свободную передачу данных.

Под «балканизацией интернета», или «кибербалканизацией», понимают превращение глобальной Сети во множество локальных сетей, границы между которыми устанавливаются искусственно на уровне национальных законодательств и госрегулирования интернета.

В конце апреля 2022 года США и еще десятки стран подписали «Декларацию о будущем интернета», направленную на продвижение свободы, открытости, надежности и безопасности интернета. В американской администрации заявили, что шаг был предпринят в ответ на «рост цифрового авторитаризма» со стороны некоторых государств, и раскритиковали власти России и Китая.