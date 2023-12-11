 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Технологии и медиа ,  
0 

США обсудят меры по предотвращению «балканизации интернета»

Bloomberg: США обсудят меры по предотвращению «балканизации интернета»
В администрации США рассматривают возможность скорректировать политику свободного и открытого интернета на фоне развития ИИ, пишет Bloomberg. В госдепе призывают не ограничивать поток данных и предостерегают от «балканизации»
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Белый дом США стремится выработать четкую позицию «в отношении глобального интернета» и регулирования этой сферы в Соединенных Штатах и других странах, пишет Bloomberg. Сотрудники администрации Джо Байдена на этой неделе начнут серию консультаций с компаниями и экспертами по цифровой экономике.

По словам высокопоставленного представителя администрации, США по-прежнему привержены политике свободного и открытого интернета, даже несмотря на то, что власти некоторых стран «все активнее пытаются ограничить потоки информации». Однако, по словам чиновника, последние достижения в области ИИ означают, что США необходимо скорректировать политику. Собеседник отметил растущие проблемы в сфере национальной безопасности и конфиденциальности, а также конкуренции из-за влияния Amazon, Alphabet, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и других крупных технологических компаний.

Bloomberg напоминает, что в октябре торговый представитель США Кэтрин Тай отказалась от принятых в 2019 году требований в области цифровой торговли в рамках переговоров со Всемирной торговой организацией; они касались свободных трансграничных потоков данных, их локализации и проверки исходного кода программного обеспечения. Торгпредство объяснило это необходимостью дать возможность конгрессу регулировать крупные технологические компании. Решение вызвало раздражение среди некоторых законодателей и бизнес-групп, критики назвали его «победой для Китая», известного жесткой цензурой в интернете.

Bloomberg узнал детали первого в мире свода правил для разработчиков ИИ
Технологии и медиа
Фото:Johannes Simon / Getty Images

Сотрудники американской администрации спорят о том, как США следует регулировать данные. Некоторые считают необходимым перенять более строгий подход Евросоюза; другие возражают, отмечая, что число стран, которые ограничивают информацию, доступную онлайн, растет.

«Мы видим растущую балканизацию свободного и открытого интернета», — заявил в ноябре на слушаниях в сенате посол по особым поручениям Государственного департамента США Натаниэль Фик, курирующий сферу киберпространства и цифровой политики. По его словам, Госдеп выступает за свободную передачу данных.

Под «балканизацией интернета», или «кибербалканизацией», понимают превращение глобальной Сети во множество локальных сетей, границы между которыми устанавливаются искусственно на уровне национальных законодательств и госрегулирования интернета.

Читайте на РБК Pro
Мы стоим на пороге революции в финансах. Что развитие DeFi даст бизнесу
Лира тестирует минимумы: как новый ЦБ Турции борется с инфляцией
Хандра: как пережить холода без вреда для здоровья
Золото торгуется вблизи максимумов. Акции каких золотодобытчиков выбрать

В конце апреля 2022 года США и еще десятки стран подписали «Декларацию о будущем интернета», направленную на продвижение свободы, открытости, надежности и безопасности интернета. В американской администрации заявили, что шаг был предпринят в ответ на «рост цифрового авторитаризма» со стороны некоторых государств, и раскритиковали власти России и Китая.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Интернет регулирование данные

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Рынок белой интернет-рекламы превысил ₽400 млрд
Технологии и медиа
ЕС договорился разработать первый в мире свод правил по ИИ
Технологии и медиа
YouTube решил маркировать ролики на «деликатные темы», созданные ИИ
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76) Инвестиции, 16:32 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66) Инвестиции, 16:32
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 16:48
Почему кредитные карты становятся приоритетным выбором клиентов РБК+, 16:46
Отдых зимой и летом: чем привлекает всесезонный курорт «Манжерок» Стиль, 16:38
Инструменты для быстрой работы с маркетплейсами. Карточки РБК и Точка, 16:36
Плюс конверсия, минус фрод: зачем нужны сервисы идентификации клиентов Тренды, 16:36
Изобретатель и рационализатор: как повысить производительность труда Отрасли, 16:35
Президенты стран Балтии призвали МОК отменить допуск россиян на Олимпиаду Спорт, 16:34
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Аналитики назвали новостройки — лидеры по продажам в Москве и области Недвижимость, 16:34
Суд отказал МВД в заочном аресте основателя «Тануки» Общество, 16:32
Притяжение России: как получить поддержку предпринимателю в туротрасли Национальные проекты, 16:30
Бережно и без ошибок: как реинжиниринг повышает производительность труда Национальные проекты, 16:30
Редевелопмент промзоны «Октябрьское Поле»: каким будет новый район Москвы Недвижимость, 16:28
Атомная цифровизация: как меняются бизнес-модели в промышленности Отрасли, 16:27
Первый шаг уже сделан: как изменятся криптопроекты в ближайшем будущем Крипто, 16:27