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«Коммерсантъ» узнал о задержке с поставками аппаратов для лучевой терапии

«Коммерсантъ» узнал о задержке поставок аппаратов в онкоклиники из-за санкций
Из-за экспортных ограничений США задерживаются поставки используемых в лучевой терапии ускорителей Truebeam в российские онкоцентры — компании нужно три месяца, чтобы получить лицензию на ввоз в Россию
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Поставки используемых в лучевой терапии линейных ускорителей Truebeam, которые российские поставщики закупают у американской Varian, задерживаются, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные реестре госзакупок.

Так, пять контрактов с Varian на общую сумму 1,39 млрд руб., заключенных в апреле-мае прошлого года, остаются неисполненными, хотя последняя партия должна была прибыть в январе. Заказчики выставили поставщикам неустойку за срыв сроков: «Ньюмедтеху» — 44,4 млн руб. за два контракта, «Ренталити» — 8,6 млн руб. Также не исполнен и единственный контракт с Varian, заключенный в этом году, со сроком поставки до конца 2023-го.

Кроме того, «Фабрика РТТ» (входит в «Р-Фарм»), по соглашению с Varian расторгла один из контрактов на 202,2 млн руб. на поставку Truebeam из-за возникновения «независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения договора». Издание отмечает, что в целом по всем договорам, заключенным с конца 2021 года, в Россию ввезли всего два ускорителя Truebeam.

РБК направил запрос в компанию Siemens Healthineers, куда входит Varian, и в Минздрав России.

По словам гендиректора «Ренталити» Сергея Гаврилова, в прошлом году Varian столкнулась с проблемой с доступностью полупроводников для своей продукции, из-за чего сбои с поставками этих ускорителей наблюдались на глобальном уровне. В «Ньюмедтехе» уточнили, что ситуация разрешилась к маю этого года, но к тому моменту линейные ускорители попали под ограничения США, и теперь у компании уходит три месяца на получение экспортной лицензии от американских властей США, чтобы ввезти оборудование в Россию. Гаврилов добавил, что трудности возникают также из-за нарушения логистических цепочек.

Представители российских поставщиков утверждают, что по многим контрактам аппараты уже ввезены в Россию. Гаврилов рассказал, что в НМИЦ им. Н. И. Пирогова и в Саратовской области ведется монтаж оборудования, а в «Фабрике РТТ» обещают в скором времени доставить Truebeam в онкодиспансер в Омске. В госконтрактах данных об этом пока нет, пишет газета.

В НМИЦ им. Н. Н. Петрова и Владимирском областном онкодиспансере подтвердили газете доставку ускорителей. Во Владимире завершить исполнение контракта планируют в январе 2024 года. В областном онкодиспансере добавили, что последствия задержки «полностью нивелированы повышением нагрузки на две имеющиеся системы лучевой терапии». В НМИЦ им. Н. Н. Петрова сообщили, что в центре уже работают три ускорителя, в том числе Truebeam.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Глава «Ренталити» подчеркнул, что экспортная лицензия теперь требуется на все оборудование с долей технологий США более 25%, а это затрагивает и другой ускоритель от Varian — Halcyon. Он собирается на площадке «Фабрики РТТ», там не стали комментировать сроки поставок компонентов для ускорителя. Из данных сайта госзакупок следует, что все контракты на поставку Halcyon, заключенные с начала прошлого года, выполнены.

«Коммерсантъ» отмечает, что в Россию также поставляются ускорители от шведско-британской Elekta, а в апреле 2023 года «Варимед-сервис» зарегистрировал первый китайский ускоритель от Shinva Medical Instrument. «Русатом Хэлскеа» сообщил, что в следующем года планирует начать продажи своего ускорителя «Оникс».

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При участии
Ольга Ваганова
онкология экспорт США

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