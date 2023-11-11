Организаторы шоу недосчитались трети доходов от допандемийного уровня

Оборот индустрии зрелищных мероприятий по итогам 2023 года достигнет ₽315,5 млрд, но это все еще уступает показателям допандемийного 2019-го. Наибольшие и трудновосполнимые потери несут организаторы концертов и шоу

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Коммерческие доходы предпринимателей, организовывающих афишные концерты, спектакли и шоу, по итогам 2023 года окажутся на 38% ниже уровня допандемийного 2019-го. Это следует из отчета агентства InterMedia, который имеется в распоряжении РБК.

В 2023 году небюджетные организации в этом сегменте, по предварительным подсчетам агентства, заработают 36,5 млрд руб. По сравнению с 2022 годом доходы вырастут — тогда на фоне геополитических событий бизнесу удалось заработать только 25 млрд руб. Но показатели пока заметно меньше уровня допандемийного 2019 года, по итогам которого организаторы концертов, шоу и других зрелищных мероприятий заработали 58,8 млрд руб.

Как считали InterMedia ежегодно анализирует состояние рынка зрелищных мероприятий. Для подсчетов учитываются данные Минкультуры, Главного информационно-вычислительного центра Минкультуры, Фонда кино, а также собственные данные InterMedia. Учету подлежат доходы от коммерческой деятельности (включая поступления от различных фондов) и бюджетные ассигнования. По методике InterMedia к зрелищным мероприятиям в сфере культуры относятся: афишные исполнительские мероприятия (концерты, спектакли, шоу всех видов с участием исполнителей и распространением билетов или открытым входом);

неафишные исполнительские мероприятия (частные, государственные, корпоративные и др.);

кинопоказ и кинофестивали (продажи билетов в кинотеатры, доли продюсеров от зарубежного проката российских фильмов, бюджетные ассигнования и субсидии, выделяемые на производство и распространение фильмов, а также на проведение кинофестивалей). При этом учитывается деятельность организаций всех организационно-правовых форм. Зрелищные мероприятия в сфере спорта в исследовании не учитываются.

Общий оборот всех зрелищных мероприятий по итогам 2023 года, как прогнозирует InterMedia, составит 315,5 млрд руб. Из этой суммы 155,5 млрд руб. придется на доходы от коммерческой деятельности, еще 160 млрд руб. — ассигнования из бюджетов всех уровней. Для сравнения, в 2022 году оборот рынка был на 17% меньше и достигал 262,4 млрд руб. (из них 141,5 млрд руб. — коммерция, 120,9 млрд руб. — бюджетные средства). В допандемийном 2019 году этот показатель все еще был больше — 323,3 млрд руб. (из них 201,4 млрд руб. — коммерция, 121,9 млрд руб. — бюджетные средства).

Структура доходов от организации концертов, спектаклей и других афишных мероприятий при этом поменялась, фиксируют в отчете эксперты InterMedia. Еще по итогам 2019 года доходы от продажи билетов и другой коммерческой деятельности между бюджетными и небюджетными организациями в этом сегменте распределялись почти поровну: 46 и 54% соответственно (или 51,3 млрд и 58,8 млрд руб.). В пандемию соотношение серьезно сместилось в сторону бюджетных организаций: на них в 2020 году пришлось уже 74% (или 21,6 млрд руб.) от всей коммерческой деятельности.

В 2022 году доля бюджетных организаций составила 65%, или 45,5 млрд руб. По прогнозам InterMedia, по итогам 2023 года она останется доминирующей и даже превысит результат 2019-го, достигнув 62 млрд руб. Такой тренд, скорее всего, будет сохраняться и в ближайшие годы, ожидают аналитики.

Почему бизнесу до сих пор не удается восстановиться

Несмотря на то что весь оборот зрелищных индустрий по итогам 2023 года приблизится к объемам допандемийного 2019-го, субсегмент предпринимателей в сфере организации афишных шоу и концертов в последние годы несет «самые большие и трудновосполнимые потери», констатируют в InterMedia.

Руководитель промоутерства и продюсирования МТС Live Янина Татарицкая выделяет три ключевых тренда на рынке организации мероприятий. Во-первых, увеличение спроса на репертуарные мероприятия, мюзиклы и спектакли: в этот сегмент перетекают зрители из других, сократившихся в предложении, — кино и концертов. Во-вторых, сокращение срока окупаемости крупных проектов. «Что касается концертов, как в России, так и по последним мировым отчетам, рынок постепенно восстанавливается в деньгах к доковидному периоду, — отмечает Татарицкая. — Театральный сегмент уже восстановился в деньгах, но в количестве зрителей пока не достиг того же уровня».

Отрасль на фоне отсутствия иностранных артистов и частично уехавших российских активно начала сама создавать новый шоу-продукт, отмечает, в свою очередь, организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. «Ключевые инвестиции идут в такой контент, как мюзиклы, спектакли и оркестровые шоу», — резюмирует эксперт.