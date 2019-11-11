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Создателей Apple Card заподозрили в гендерной дискриминации
В числе пожаловавшихся на новую кредитную карту оказался и сооснователь Apple Стив Возняк
Фото: Mark Lennihan / AP

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка займется проверкой банка Goldman Sachs из-за поступивших жалоб на кредитные лимиты по Apple Card. Поводом стали несколько сообщений в Twitter, авторами которых стали в том числе датский программист и бывший автогонщик Давид Ханссон, а также сооснователь Apple Стив Возняк, сообщает агентство Bloomberg.

Суть претензий Ханссона и Возняка заключалась в том, что их жены при лучшей кредитной истории получили на Apple Card худшую кредитную линию. Ханссон, например, утверждал, что у его супруги кредитный лимит хуже в 20 раз, хотя и не привел конкретных цифр.

В финансовом департаменте Нью-Йорка отреагировали на сообщения и заявили, что все потребители должны обслуживаться одновременно независимо от пола. «Любой алгоритм, который намеренно дискриминирует женщин или другие группы населения, является нарушением закона в штате Нью-Йорк», — заявила представитель ведомства Линда Лэйсвелл.

В Goldman Sachs заявили, что у членов одной семьи могут быть принципиально разные кредитные линии, однако ни о какой гендерной дискриминации речь не идет. Ханссона такое объяснение не удовлетворило. По его словам, после развернутой им кампании в Twitter банк неожиданно увеличил кредитную линию его жене, не попросив у нее никаких документов. «О чем тут можно говорить, если никто не может объяснить нам, как принимаются решения», — заявил он. «Может быть у них и не было намерения кого-то дискриминировать, но результат получился именно таким», — добавил он.

Apple Card, которая позволяет делать покупки при помощи платежной системы Apple, стала доступна пользователям в США в августе этого года.

Кредитную карту Apple Card компания Apple анонсировала в марте этого года. В августе карта, которая позволяет делать покупки с помощью платежной системы Apple на более выгодных условиях, стала доступна в США.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Apple, Goldman Sachs
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